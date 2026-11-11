Изборите минаха, популистките обещания остават: Как да следим дали президентът лъже и какво зависи от него? (ВИДЕО)

В предизборната кампания президентът Илияна Йотова обеща да брани ТЕЦ-овете и мините в Гълъбово. Но с ясното съзнание, че държавният глава няма правомощия в тази сфера. За това е важно да следим обещанията на политиците и след изборите. За тази цел на помощ идва платформата "ЗА КОГО?" на IT експерта и консултант на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка Васил Бойчев, който гостува в Студио Actualno.

"Работя вече доста години с технологии и се интересувам и от политическата обстановка както в Европа, така и в България. Това се оказа едно интересно начинание и успях да впрегна опита и знанията, които имам, за да направя инструмент, който да е полезен за гражданите в избора им за кого да гласуват", споделя Бойчев.

Платформата "ЗА КОГО?" използва изкуствен интелект, благодарение на който са събрани на едно място стотиците обещания на кандидатите за президент и вицепрезидент. В платформата са налични и всички обещания на парламентарните формации преди вота за Народно събрание от април 2026 г., а автора на платформата обещава да работи и в посока местните избори догодина.

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"Използваме изкуствен интелект за всяко едно твърдение, за всяко едно обещание с цел да преценим дали то влиза в правомощята на президентската институция или не, или има косвено влияние. Голяма част от източниците са видеоизказвания на кандидатите. Всички тези твърдения ги обособихме на седем основни теми като външна политика, НАТО, Европейски съюз, икономически въпроси и т.н. Направихме една матрица кое твърдение къде попада и като тема, и като правомощия на президента и видяхме, че всъщност голяма част от твърденията и обещанията са извън правомощията или с косвено влияние, което говори за популизъм. Това, което аз лично за себе си извадих като извод е, че просто кандидатите прокламират и представят обещания на своите потенциални избиратели с това, което искат да чуят, а не толкова каквото могат да изпълнят впоследствие", разказа още IT експерта пред екипа ни.

Снимка: Actualno.com

Близо 1900 твърдения са били проверени

В хода на кампанията в платформата попадат общо над 1900 твърдения от всички кандидатпрезидентски двойки.

"Не претендираме за пълнота, не претендираме за достоверност на 100%. Стараем се да си обновяваме и да подобряваме механизма, който използваме. Имахме няколко сигнала за конкретни твърдения и конкретни линкове, които бяхме споделили, но които не бяха на 100% точни и ги коригирахме своевременно. По този начин правим тази платформа ангажираща обществото.

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Поглед към местните избори

"Определено аз лично имам интерес да ги отразим в платформата", казва Бойчев на въпрос дали проекта предстои да се развие в посока местните избори.

"В момента платформата работи като активен инструмент - в момента той се казва "Речено-сторено", в който ще следим дали обещанията на избраните за президент и вицепрезидент водят до действия. Инструментът вече работи за представените в 52-я парламент партии, както и за правителството - следим какви мерки се взимат на база на програмата за управление, на база на обещанията, които са дадени от партиите в техните програми", сподели още Васил Бойчев.

Целият разговор гледайте във видеото.