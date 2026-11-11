Руснаците сами си свалиха 2 хеликоптера с екипажите: Опитали да отразят украински дрон

Истинска мъка разтресе Z-каналите след като руското ПВО свали тази нощ два руски военни хеликоптера - Ка-52 "Алигатор" и Ми-8 - при отразяване на украинска атака с дрон срещу ключовото пристанище Уст-Луга в Ленинградска област. Екипажите са загинали.

Хеликоптерите или са се сблъскали, или са били ударени от приятелски огън, пише телеграм каналът "Военный осведомитель". И добавя, че ако е станало второто, значи съвместните действия между руската авиация и силите за противовъздушна отбрана "остават на много ниско ниво". При това по-късно допълва, че според някои информации става дума дори за три, а не за два хеликоптера.

Друг канал, "Воевода вещания", също пише за три хеликоптера, ликвидирани заедно с пилотите - 7 души.

Каналът Fighterbomber, зад който се смята, че стои бившият военен пилот Илия Туманов, също пише за смъртта на пилотите, заявявайки, че отблъскването на атаката е струвало на руските военни "много, много, много скъпо".

А Z-каналът "Я и друг мой вертолёт" дори публикува стихотворение за жертвите.

Печална публикация има и в канала "На пределе", който пише: "Понякога губим най-ценното, което имаме. И за съжаление, тези момчета не могат да бъдат върнати. Вечен полет, небесни воини".

Съобщение от руското военно министерство няма.