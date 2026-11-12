Гняв в Демократическата партия: 11 представители пропуснаха гласуването за отстраняването на Хегсет

Демократи са изправени пред вътрешна критика, след като 11 от техните законодатели пропуснаха решаващото гласуване в Камарата на представителите за евентуален импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Неявяването им позволи на републиканците да блокират опита за отстраняването му с 211–204 гласа.
Democrats are facing internal backlash after 11 of their lawmakers missed a crucial House vote to advance the impeachment of Defense Secretary Pete Hegseth, allowing Republicans to block the effort 211–204. Some Democrats blamed traffic delays, medical procedures or personal emergencies, while others accused their colleagues of failing to show up for a critical vote. Several lawmakers also criticized Democratic leadership over the defeat, which came just days after the party’s midterm victories. Source: WSJ— Clash Report (@clashreport) November 11, 2026
Някои демократи обвиниха за закъснението си задръстванията и тежкия трафик в столицата Вашингтон, други се оправдаха с медицински процедури или лични спешни случаи. Това обаче не ги спаси от гнева на съпартийците им, които ги обвиниха, че не са се явили на едно от най-важните гласувания.
Някои законодатели също критикуваха демократическото ръководство заради провала да бъде отстранен Хегсет, още повече, че неуспехът идва по-малко от седмица, след като Демократическата партия спечели убедително междинните избори в САЩ и завоюва монзинство и в Сената, и в Камарата на представителите. Новите законодатели, обаче, ще встъпят в длъжност през януари.