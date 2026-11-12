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Гняв в Демократическата партия: 11 представители пропуснаха гласуването за отстраняването на Хегсет

12 ноември 2026, 0:45 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гняв в Демократическата партия: 11 представители пропуснаха гласуването за отстраняването на Хегсет

Демократи са изправени пред вътрешна критика, след като 11 от техните законодатели пропуснаха решаващото гласуване в Камарата на представителите за евентуален импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Неявяването им позволи на републиканците да блокират опита за отстраняването му с 211–204 гласа.

Някои демократи обвиниха за закъснението си задръстванията и тежкия трафик в столицата Вашингтон, други се оправдаха с медицински процедури или лични спешни случаи. Това обаче не ги спаси от гнева на съпартийците им, които ги обвиниха, че не са се явили на едно от най-важните гласувания.

Някои законодатели също критикуваха демократическото ръководство заради провала да бъде отстранен Хегсет, още повече, че неуспехът идва по-малко от седмица, след като Демократическата партия спечели убедително междинните избори в САЩ и завоюва монзинство и в Сената, и в Камарата на представителите. Новите законодатели, обаче, ще встъпят в длъжност през януари.

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Импийчмънт гласуване Демократическа партия Камара на представителите Пийт Хегсет демократи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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