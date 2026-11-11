Украйна: Унищожихме и руски ракетоносец след като подпалихме Уст-Луга (ВИДЕО)

Освен руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга, което е второто най-голямо в Русия по износ на петрол, петролни продукти и газ, Украйна е поразила и руски ракетоносец клас "Буян-М". Това съобщи Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Първо новината за този удар съобщи украинският мониторингов канал Exilenova+.

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"По предварителна информация, на терминала "Новатек-Уст-Луга" дронове на Центъра за специални операции "Алфа" са нанесли удари по инфраструктурни обекти, по-специално няколко резервоара с капацитет по 30 хиляди тона всеки. Имаше и разлив на нефтопродукти. Освен това са регистрирани пожари на терминала на АД "Фактор" (за износ на дървесина) и на жп гара "Лужская".

Основните щети са нанесени на резервоарни паркове, помпени станции, тръбопроводи и инфраструктура за претоварване на петрол и петролни продукти. На обектите продължават пожарогасителни и спасителни операции.

Също така, като част от специалната операция, СБУ планира и осъществи унищожаването на малък ракетоносец от проекта "Буян-М" - "Наро-Фоминск". Този кораб е носител на крилати ракети "Калибър" и "Оникс". Той е пуснат на вода през 2022 година. Проверява се и информация за унищожаването на руски бойни хеликоптери", посочва СБУ в официалния си канал в Телеграм - Още: ВИДЕО и СНИМКИ: Олеле, дизелът на Тръмп - какво подпали Украйна в Уст-Луга

Ukraine's General Staff says its forces struck Russia's Ust-Luga port overnight, damaging five petroleum storage tanks with a combined capacity of 150,000 cubic meters, a hydrocracking unit, cooling equipment, a pumping station and a tanker loading berth. #Ukraine https://t.co/PMIskl6wcW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2026