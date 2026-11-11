Кой носи отговорност за трагедията на АМ "Тракия": Емилия Милчева в Студио Actualno (ВИДЕО)

Действително ние трябва много внимателно да разглеждаме това, което ще каже госпожа Йотова. И моите аргументи за това са два. Първият е, че след изборите, на които тя беше избрана за български президент, това ще бъде нейното първо ключово изявление.

Това каза журналистът Емилия Милчева в предаването "Студио Actualno", във връзка с липсата на официално публично изявление от страна на президента Илияна Йотова, за трагичния инцидент на АМ "Тракия" от вчерашния ден.

Според Милчева особено важно е какъв кръг от проблеми ще засегне Йотова. Дали ще ограничи посланието си до призив за повече внимание на пътя и до определянето на катастрофата като пореден трагичен инцидент, причинен от човешка грешка? Или ще обърне внимание и на отговорността на институциите, които имат задължение да предотвратяват подобни трагедии?

"Много е лесно да бъде хвърлена отговорността върху човека, който е шофирал тежкотоварен камион. Много по-важно е да изясним защо след като от предния ден се знае, че в този ден ще има мъгла, няма координация между АПИ и МВР - да отидат там, да има предупреждения.", каза журналистът.

България е на второ място по смъртност на пътищата в Европейския съюз, каза Милчева. По думите ѝ трагедията от вчерашния ден е достатъчна причина за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.

"Има достатъчно много жертви, достатъчно много несвършена работа, достатъчно много некачествени пътища. Според мен тук се преплитат три типа отговорност. Едната е личната отговорност на всеки - когато шофира да се съобразява с правилата и да пази всички останали и себе си в това число. Втората е състоянието на пътищата в България. И третата е координацията между институциите, които по някакъв начин, знаейки за лошото шофиране, неспазване на правила, да увеличат, да има по-силен контрол, повече предупреждения, повече координация", каза тя.

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