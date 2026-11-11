Заради непосилните цени на жилищата: Протести и сблъсъци с полицията в Испания (ВИДЕО)

Масови протести раздират Испания. Те са свързани с изключително високите разходи за жилища. По последни данни, средната цена на месечен наем възлиза на 1176 евро. Това представлява шокиращите 98.7% от средната месечна заплата на младите испанци, сочат данните на Националния съвет за младежта на страната.
🇪🇸 Mass protests sweep Spain as people rage over sky-high housing costs The average monthly rent in Spain is €1,176 — a staggering 98.7% of the average monthly salary of young Spaniards, according to the country's Youth Council. Spain's largest trade unions organised the protests, which affected car factories, ports, public transport and other sectors. Clashes with police broke out in several cities. This is the first general strike in 14 years.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
Най-големите синдикати в Испания организираха протестите, които засегнаха автомобилни заводи, пристанища, обществен транспорт и други сектори. В няколко града избухнаха сблъсъци с полицията. Това е първата обща стачка от 14 години.