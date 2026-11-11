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Заради непосилните цени на жилищата: Протести и сблъсъци с полицията в Испания (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 21:49 часа 836 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради непосилните цени на жилищата: Протести и сблъсъци с полицията в Испания (ВИДЕО)

Масови протести раздират Испания. Те са свързани с изключително високите разходи за жилища. По последни данни, средната цена на месечен наем възлиза на 1176 евро. Това представлява шокиращите 98.7% от средната месечна заплата на младите испанци, сочат данните на Националния съвет за младежта на страната.

Най-големите синдикати в Испания организираха протестите, които засегнаха автомобилни заводи, пристанища, обществен транспорт и други сектори. В няколко града избухнаха сблъсъци с полицията. Това е първата обща стачка от 14 години.

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Испания протести цени на жилищата
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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