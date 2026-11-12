Ударени кораби край България:

Украйна може да получи 16 самолета L-39 от Чехия

12 ноември 2026, 1:34 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: "Aaron's Aircraft Images"
Украйна може да получи 16 самолета L-39 от Чехия

Чехия може да предостави на Украйна 16 самолета L-39 Skyfox, заяви заместник-премиерът Карел Хавличек по време на посещение в Киев. Според него, четири самолета вече са потвърдени, докато преговорите за още 12 са стигнали до предварително споразумение на 11 ноември.

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Хавличек каза, че допълнителната доставка сега изглежда възможна, но все още не е финализирана. Обявлението беше направено по време на посещение на чешка делегация, фокусирана върху отбранително, енергийно и индустриално сътрудничество.

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Чехия самолети L-39ZA война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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