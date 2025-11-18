Десетки хиляди словаци поискаха Фицо да си ходи на годишнината от Нежната революция (ВИДЕО)

Десетки хиляди хора в Словакия протестираха в понеделник срещу популисткия премиер Роберт Фицо и неговата проруска позиция. Демонстрантите излязоха по улиците на годишнината от Нежната революция от 1989 г., която сложи край на десетилетия комунистическо управление в бившата Чехословакия. През ноември и декември тогава гражданите отхвърлиха еднопартийното социалистическо управление и възстановиха парламентарната демокрация, а Чехословакия беше разделена на две.

Още: Удар за Фицо: Прокуратурата обяви, че изпращането на изтребители за Украйна не е престъпление

"Искаме промяна"

Митинги и шествия се проведоха сега в десетки общини. Протестиращите на площад „Свобода“ в столицата Братислава скандираха под дъжда: „Достатъчно от Фицо“, „Искаме промяна“ и „Оставка“.

🇸🇰 Ongoing protest against Fico in Slovakia, 50 000 people just in Bratislava.@europa pic.twitter.com/anSMYOE9Xg — Europa.com (@europa) November 18, 2025

На един от транспарантите в тълпата бяха изписани думите на покойния чехословашки и чешки президент Вацлав Хавел, които станаха мотото на Нежната революция: „Истината и любовта трябва да надделеят над лъжата и омразата“.

Още: Фицо: Словакия няма да даде "и един цент" за защита на Украйна

On this day, 36 years ago, the #VelvetRevolution began.



Students gathered in Prague and demanded more democracy.



A peaceful movement that changed the course of history — and still inspires Europe today. pic.twitter.com/jKFUEvsyLK — European Commission (@EU_Commission) November 17, 2025

Фицо отмени националния празник, честващ Нежната революция

Фицо отдавна е фигура, която разделя обществото в Словакия, и хиляди хора многократно са се събирали на митинги, за да протестират срещу неговата политика. Наскоро правителството му отмени националния празник, който отбелязваше Нежната революция. Кабинетът се оправда, че това е част от мерките за икономии.

Михал Шимечка - лидерът на основната опозиционна партия „Прогресивна Словакия“ - отхвърли това обяснение. "Това няма нищо общо с икономиката или икономиите. Роберт Фицо просто иска да ни каже, че празникът на свободата е безполезен, че свободата е безполезна. Ние ценим свободата и няма да позволим да ни я отнемат", каза той, цитиран от Associated Press.

Как Фицо вбеси ученици заради Украйна

Фицо наскоро разгневи много хора в Словакия, като каза на гимназисти в град Попрад, че трябва да отидат да се бият за Украйна, ако не са съгласни с неговите проруски възгледи. Те обаче отвърнаха подобаващо: Гимназисти натриха носа на Фицо за Украйна, развяха украинското знаме (ВИДЕО).

Фицо се е срещал три пъти с руския диктатор Владимир Путин от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и отмени цялата двустранна военна подкрепа на Словакия за Украйна. Той също така открито оспорва политиката на Европейския съюз по отношение на Киев и на санкциите срещу Русия.

Today, high school students in Poprad, Slovakia, walked out on Prime Minister Robert Fico ringing their keys as a nod to the Velvet Revolution.



So proud of my high school ♥️♥️♥️



Video: Denník N pic.twitter.com/CMwjFLl4uF — Samo Marec (@SamoMarec) November 14, 2025