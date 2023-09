Десетки компании от цял свят влизат в международен отбранителен съюз за Украйна (ВИДЕО)

Още: Седем държави от ЕС поръчаха боеприпаси за Украйна

Близо 40 компании вече са в играта

"Всички изпълнители на отбранителни услуги са добре дошли да се присъединят, стига да споделят ценностите на Украйна за съпротива срещу враждебно посегателство и спазване на международното право", заяви украинският лидер.

Зеленски произнесе речта си на първия в историята на Украйна международен форум на отбранителната индустрия, в който взеха участие 252 компании от над 30 държави, обхващащи Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия.

Volodymyr Zelenskyy announced the creation of an international alliance for the production of weapons, which will "work to protect against aggression of all nations in the world".



Zelenskyy made the statement at the International Forum of Defense Industries, which opened in… pic.twitter.com/sq9qJAKtqA — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2023

"Разработихме основна декларация като основа на този съюз. Към нея могат да се присъединят производители на оръжия и военно оборудване от цял свят, които споделят намерението ни да осигурим реална защита срещу агресията", заяви Зеленски.

"Днес тази декларация вече включва 13 известни компании, които заедно с Украйна са готови да изградят новия арсенал на свободния свят", каза още президентът на защитаващата се от руската агресия страна.

Скоро след това Министерството на външните работи в Киев излезе с изявление, че 38 компании от 19 държави вече са се присъединили.

Украйна печели

Алиансът в крайна сметка ще проправи пътя на Украйна към локализиране на производството на лицензирани чуждестранни оръжия на украинска територия, заяви Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на президента. По време на посещението си във Вашингтон наскоро Зеленски и президентът на САЩ Джо Байдън се договориха екипите им да изработят пътна карта за този вид локализация.

Ермак изтъкна, че преди да получи независимост, Украйна е била научен и производствен център на Съветския съюз, пише Kyiv Independent.

Тази седмица стана ясно, че Германия е разрешила на концерна Rheinmetall да създаде съвместно предприятие с Украйна, което да обслужва, ремонтира и произвежда бронетехника.

За първи път в Киев пристигна и делегация на френския министър на отбраната, в която влизат представители на около 20 френски отбранителни компании. Сред тях са Thales, MBDA, Nexter и Arquus.

Междувременно турската компания Baykar, произвеждаща дроновете "Байрактар", ще инвестира 100 млн. долара в три проекта в Украйна. Заводът ѝ за дронове ще бъде завършен след година и половина.

Turkey's Baykar, the manufacturer of Bayraktar TB2 UAV's, is investing $100 million in three projects in Ukraine, among them the construction of a drone production plant that will be completed in one-and-a-half years. pic.twitter.com/BS9e1e41dM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2023

Фонд за отбрана

Зеленски обяви и създаването на специален фонд за отбрана, който ще подпомага разработването на нови оръжия и съществуващи военни активи и програми. Той ще се финансира с дивиденти от държавните отбранителни компании и с продажбата на конфискувани руски активи.

Няколко големи изпълнители на отбранителни продукти като Rheinmetall по-рано изразиха интерес към откриване на заводи на украинска земя - въпреки заплахата, която представляват руските атаки.

