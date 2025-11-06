Диаманти, диаманти: Бижута на Наполеон отиват на търг (ВИДЕА)

Спектакулярни диаманти на стойност десетки милиони долари ще бъдат продадени на търг в Женева следващата седмица, заедно с брошка, конфискувана от Наполеон, докато той е бягал от битката при Ватерло. Уникалната брошка, обсипана с диаманти, изрязани по старинния метод “mine-cut”, чиято стойност се оценява на от 150 000 до 250 000 долара, ще бъде звездата на годишната разпродажба на Sotheby's „Royal & Noble Jewels” в Женева на 12 ноември. Историческото бижу е сред ценните лични вещи, които Наполеон Бонапарт е взел със себе си във Ватерло през 1815 г., предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Изоставил карета със скъпоценности

В бързането си да избяга, след като армиите му са били разгромени от обединените британски и пруски сили, френският император е изоставил някои от каретите си, включително една, в която са били ценните му вещи, когато те са затънали в калта на няколко километра от бойното поле.

Още: Леонардо ди Каприо налива милиони в испански диаманти

Кръглата диамантена брошка с диаметър около 45 милиметра има в центъра си голям овален диамант с тегло 13,04 карата, заобиколен от почти сто стари диаманта с различни форми и размери.

Бижуто, което е било създадено за Наполеон около 1810 г., е било предложено заедно с други предмети на пруския крал Фридрих Вилхелм III като трофеи от битката на 21 юни 1815 г., три дни след битката при Ватерло.

Светещата роза

Още: САЩ разреши вноса на някои руски диаманти и бижута

На търга на Sotheby's следващата седмица ще бъде предложен и яркорозов диамант с тегло 10,08 карата, наречен „The Glowing Rose” (Светещата роза), който се очаква да достигне цена от около 20 милиона долара.

Скъпоценният камък „с изключително качество” е кръстен на „изключително редкият” си ярък и чист розов цвят, съобщиха от Sotheby's.

Синият конкурент

Още: Швейцария забрани вноса на руски диаманти

Ден по-рано конкурентната аукционна къща Christie's ще предложи великолепен яркосин диамант с тегло 9,51 карата, известен като “The Mellon Blue“, който се очаква да достигне цена от 30 милиона долара.

Камъкът, поставен на медальон, някога е принадлежал на Рейчъл Ламбърт Мелън, по-известна като Бъни Мелън, американска филантропка и колекционер на изкуство.

Диамантът беше видян за последен път публично през 2014 г., когато беше предложен на търг в Ню Йорк след смъртта й за повече от 32 милиона долара.

Още: Г-7 ограничава и вноса на руски диаманти

Тобиас Корминд, шеф на най-голямата онлайн бижутерия в Европа 77 Diamonds, каза, че камъкът “може да счупи световния рекорд за цена на карат за всеки син диамант на търг“.

Той каза, че този рекорд в момента се държи от “Синята луна на Жозефин“, който беше продаден за над 48 милиона долара през 2015 г., или 4,1 милиона долара на карат.