Катастрофална година за Лувъра: Новият проект на Макрон "замина" в Сена

2025 година се оказа изключително бурна за най-големия музей в света - на границата с катастрофа. Годината за Лувъра премина под знака на кризите и това подкопа проекта за реконструкция на музея на стойност 1,15 милиарда евро, подкрепян от президента Еманюел Макрон. Планът на френския президент "Нов Ренесанс" ("Nouvelle Renaissance") предвиждаше нов вход и отделно пространство за "Джокондата" (Мона Лиза) на Леонардо да Винчи. "Последният голям проект на Еманюел Макрон пада в Сена", обобщи кратко ситуацията Пиер Узулиас, сенатор от комисията по култура, разследваща нередностите в музея.

Проектът трябваше да остане като културно наследство от управлението на Макрон, точно както стъклената пирамида на главния вход на Лувъра, открита през 1989 г., е неразривно свързана с Франсоа Митеран. Сега амбициите на Макрон обаче са близо до провал, пише The ​​Financial Times.

Проектът е силно критикуван заради протестите и стачките на персонала за условията на труд и безопасността, високата стойност на проекта и недостатъчното внимание към основни инфраструктурни нужди. Още: Стачка в Лувъра затвори музея за неопределено време

В края на ноември теч от водопровод повреди между 300 и 400 книги в библиотеката на египетското крило на музея, а затварянето на други галерии поради структурни проблеми засили опасенията за състоянието на Лувъра.

"Не можем да харчим стотици милиони за нов вход, когато сградите се рушат", каза Елиз Мюлер, представител на синдиката, организирал стачката заради ниските заплати и недостига на персонал.

Върхът на поредицата от кризи бе дръзката кражба на кралски бижута, част от националното наследство на Франция, на стойност 100 милиона евро. Обирът показа сериозни пропуски в системите за сигурност на музея. Германска фирма яхна вълната и превърна в луда реклама обира в Лувъра (СНИМКА)