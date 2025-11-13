Дим до небесата: Пламна пореден руски нефтопреработвателен завод - в Нижнекамск (ВИДЕО)

Пореден руски нефтопреработвателен завод пламна - в ранния следобед на 13 ноември се появиха кадри, които показват взривове в съоръжението в Нижнекамск. Градът се намира в Република Татарстан, която е съставна част на Руската федерация. Там са били регистрирани взривове и пожар. От самото предприятие „Нижнекамскнефтехим“ потвърдиха и посочиха, че огънят е избухнал в помещенията на едно от производствените звена в резултат на разхерметизиране на оборудването.

Explosions and a fire have been reported at an oil refinery in Nizhnekamsk, Russia. The cause and extent of the damage are still being clarified. pic.twitter.com/54xPFu4P6M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025

Няма жертви, пожарът се гаси

Според предварителна информация няма жертви, съобщиха от пресслужбата на компанията за Tatar-inform. Службите за спешна помощ гасят пожара, гласи още информацията.

Още: Ракети "Фламинго" в действие: Украйна се похвали с мощни удари по нефтохранилища и летище в окупираните земи (ВИДЕО)

Проукраинският Telegram канал Exilenova+ направи геолокализация и съобщи, че пожарът е в индустриална зона-2 в района на завода за стирол и полиестерни смоли. Той е част от големия химически комплекс „Нижнекамскнефтехим”.

Отделни кадри показват гъст облак черен дим, който се издига нагоре. Вижда се и огънят в завода.

Пожарът идва в период на засилена кампания от въздушни удари между Русия и Украйна, които поразяват топлоелектрическите си централи и други енергийни мощности като петролни рафинерии (в случая на украинските атаки). За Москва целта е украинците да са на студено и тъмно в зимните месеци, а за Киев - да намали приходите за военната машина на диктатора Владимир Путин, идващи най-вече от газа и петрола.

Още: Украински дронове навестиха руската петролна рафинерия в Орск за пореден път (ВИДЕО)

*Заглавната снимка е илюстративна, от друга руска рафинерия.