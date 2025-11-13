Любопитно:

Дим до небесата: Пламна пореден руски нефтопреработвателен завод - в Нижнекамск (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 15:16 часа 827 прочитания 0 коментара
Дим до небесата: Пламна пореден руски нефтопреработвателен завод - в Нижнекамск (ВИДЕО)

Пореден руски нефтопреработвателен завод пламна - в ранния следобед на 13 ноември се появиха кадри, които показват взривове в съоръжението в Нижнекамск. Градът се намира в Република Татарстан, която е съставна част на Руската федерация. Там са били регистрирани взривове и пожар. От самото предприятие „Нижнекамскнефтехим“ потвърдиха и посочиха, че огънят е избухнал в помещенията на едно от производствените звена в резултат на разхерметизиране на оборудването.

Няма жертви, пожарът се гаси

Според предварителна информация няма жертви, съобщиха от пресслужбата на компанията за Tatar-inform. Службите за спешна помощ гасят пожара, гласи още информацията.

Още: Ракети "Фламинго" в действие: Украйна се похвали с мощни удари по нефтохранилища и летище в окупираните земи (ВИДЕО)

Проукраинският Telegram канал Exilenova+ направи геолокализация и съобщи, че пожарът е в индустриална зона-2 в района на завода за стирол и полиестерни смоли. Той е част от големия химически комплекс „Нижнекамскнефтехим”.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Отделни кадри показват гъст облак черен дим, който се издига нагоре. Вижда се и огънят в завода.

Пожарът идва в период на засилена кампания от въздушни удари между Русия и Украйна, които поразяват топлоелектрическите си централи и други енергийни мощности като петролни рафинерии (в случая на украинските атаки). За Москва целта е украинците да са на студено и тъмно в зимните месеци, а за Киев - да намали приходите за военната машина на диктатора Владимир Путин, идващи най-вече от газа и петрола.

Още: Украински дронове навестиха руската петролна рафинерия в Орск за пореден път (ВИДЕО)

*Заглавната снимка е илюстративна, от друга руска рафинерия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Татарстан петролна рафинерия война Украйна руски петрол руска рафинерия пожар Русия Нижнекамск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес