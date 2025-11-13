Боеприпаси или части за F-16: Ето какво е превозвал турският C-130, който се разби в Грузия

Турският самолет C-130, който се разби в Грузия, е превозвал л шест тона резервни части за изтребители F-16, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на турският вестник „Милиет“. Военнослужещите на борда са били част от звено, отговорно за поддръжката и ремонта на турски изтребители F-16, дошли в Азербайджан, за да участват в честванията на Деня на победата в страната.

Министерството на отбраната на Турция заяви, че на борда на самолета не е имало боеприпаси, когато той се е разбил.

Катастрофата се разследва

Припомняме, че товарният самолет летя във вторник от Гянджа, Азербайджан за Турция, но се разби в община Сигнахи в Грузия, близо до границата с Азербайджан. Причината за катастрофата се разследва.

Турция изпрати екип за разследване на произшествието, за да определи причината за катастрофата. Министерството заяви, че записващото устройство за данни от полета на самолета и записващото устройство за гласови данни в пилотската кабина са били изпратени в Турция и се разглеждат в Анкара. ОЩЕ: Турски военен самолет се разби между Азербайджан и Грузия (ВИДЕО)

Турзия временно приземява самолетите C-130

Междувременно Турция реши след катастрофата временно да приземи своите военни товарни самолети C-130 като предпазна мярка, обяви Министерството на отбраната в четвъртък,

Министерството на националната отбрана заяви, че полетите на C-130 са временно преустановени, за да се позволи на самолета да премине през подробни технически проверки. Само тези, които успешно преминат проверките, ще бъдат допуснати до възобновяване на полетите, се казва в изявление на министерството.

Военните транспортни самолети C-130 се използват широко от турските въоръжени сили за транспортиране на персонал и извършване на логистични операции.

Самолетът е закупен от Саудитска Арабия през 2012 г. и е добавен към въоръжението на турските ВВС през 2014 г. след преминаване през процедури по поддръжка. По-късно е модернизиран и е в употреба от 2022 г. Последната му планова поддръжка е завършена на 12 октомври, съобщиха от министерството. ОЩЕ: Всички 20 турски войници на борда са загинали в катастрофата с C-130 "Херкулес" (ВИДЕО)