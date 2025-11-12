Демонстрационен футболен двубой на Елаците-Мед превърна Етрополе в празник на спорта и екипния дух (ВИДЕО)

Стадион „Чавдар“ в гр. Етрополе се превърна в сцена на истински спортен спектакъл, обединяващ колеги, приятели и почитатели на футбола. В приятелски демонстрационен мач един срещу друг се изправиха отборите на Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед с капитан инж. Васил Шишков и Обогатителен комплекс с капитан инж. Иван Кунчев.

Срещата се проведе на 9-ти ноември и бе част от тържествата по повод 50 години от учредяването на МОК „Елаците“ и 25 години от присъединяването към Група ГЕОТЕХМИН.

Под мотото „Заедно работим. Заедно спортуваме“ двата отбора изиграха впечатляващ двубой, изпълнен с хъс, борбеност и спортсменство. Атмосферата бе празнична – с културна програма, много публика и заряд на истински спортен празник.

Официални гости на футболния двубой бяха кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров, г-жа Боряна Керемидска, председател на ОбС Етрополе, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин, Ивайло Георгиев, зам.-кмет на община Етрополе, заедно инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед и инж. Стоил Димитров, генерален директор.

Събитието бе открито с изпълнение на Мажоретния състав към СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе с ръководител Стефани Василева, които внесоха цветно начало и настроение. Последваха магичните звуци на гайдарски състав „Челопешки полъх“ с ръководител Стоян Маджаров, които съпроводиха излизането на футболистите на терена. Всичко бе готово за началото на двубоя и съдията Николай Николов даде старта на зрелищната среща.

Центърът бе за обогатителите, като капитанът инж. Иван Кунчев поведе своя отбор да защити 1-вото си място от проведения през лятото първи турнир „Лига на шампионите“ Геотрейдинг, организиран по инициатива на д-р инж. Иван Вутов.

Срещата обаче не тръгна по план за отбора от Мирково. Още в 36-ата секунда от двубоя след грешка на защитата на гостите, Петър Петров от отбора на Рудодобивния комплекс откри резултата с гол „направо от съблекалнята“, който даде тон на динамичен и зрелищен мач.

До края на първото полувреме публиката видя цели пет попадения, а резултатът на почивката бе 3:2 за етрополци.

По време на паузата публиката се наслади на изявата на Танцов ансамбъл „Балканска младост“ с ръководител Калинка Пушкарова – младите танцьори създадоха истински фолклорен празник. Във второто полувреме миньорите от Рудодобивния комплекс доминираха напълно и с убедителна игра стигнаха до крайното 7:2 – резултат, който напомни на феновете за емблематичното дерби Левски – ЦСКА със същия изход от 17 ноември 1968.

За играч на мача бе определен Владимир Тачев, който впечатли с няколко блестящи пробива и точни попадения, извеждайки отбора си до убедителната победа.

Последва и церемонията по награждаване, в която официалните гости Доминик Хамерс, инж. Стоил Димитров и Ивайло Георгиев връчиха купата и медалите на двата отбора.

„Днес видяхме страхотен футбол и забележителен отборен дух. Спортът е отражение на живота – той ни учи на дисциплина, уважение и постоянство. Вие показахте отдаденост и колегиалност. Нека тази енергия ни вдъхновява не само в спорта, но и в работата“, сподели Доминик Хамерс.

Инж. Стоил Димитров също поздрави участниците: „Много динамичен и хубав мач се получи. Двата отбора показаха отборен дух, така както и в „Елаците-Мед“ работят и успяват да се справят с всички предизвикателства. Поздравления за Рудодобивния комплекс за сладкия реванш! На Обогатителния комплекс искам да им кажа да не се отказват. Взехме решение този футболен мач да се провежда всяка година, така, че следващата година Обогатителният комплекс ще бъдат домакини и ще имат възможност да се реваншират“.

Ивайло Георгиев, зам.-кмет на община Етрополе сподели: „Днес превърнахте неделния ден в празник на спорта. Показахте, че има как да съчетавате полезното с приятното и именно вашия слоган – заедно работим, заедно спортуваме. Ние като община се радваме, че спортът в нашата община се развива доста добре и сме винаги отворени за подобни инициативи. Радваме се, че избрахте Етрополе за този двубой. Поздравления за добрата игра и победата на Рудодобивния комплекс. Вярвам, че това събитие ще се превърне в традиция.“

След връчването на купите и медалите от официалните гости, на терена отново прозвучаха гайди – състав „Челопешки полъх“ изпрати участниците с родопски ритми и бурни аплодисменти.

Независимо от резултата, победител бе спортният дух. Събитието доказа, че когато колегите работят и спортуват заедно, постигат истински успех – с усмивка, уважение и енергия за нови победи.