Златен трик: Една филия хляб ще премахне всички миризми от кошчето за боклук

Често срещан източник на неприятни миризми в кухнята е кошчето за боклук – дори и да се изпразва редовно, то може да влоши живота с интензивната си миризма. Вместо да посягате към химически освежители за въздух, един прост домашен трик с филия хляб и оцет ще бъде достатъчен. Този прост трик действа като естествен абсорбатор на миризми, а освен това е евтин и екологичен.

Трикът с филията хляб – прост и ефективен начин за освежаване

Една незабележима филия хляб може да се превърне в съюзник в борбата с неприятните миризми от кошчето за боклук. Как работи? Хлябът действа като гъба, абсорбираща миризми, а оцетът – като естествен неутрализатор – ефективно ги елиминира. Просто накиснете филия хляб в оцет (или медицински спирт), поставете я върху кухненска хартия и на дъното на кофата, където обикновено се намират боклуците. Важно е да я оставите там за една нощ. Това решение е не само евтино, но и безопасно – без химикали и без рискове за здравето.

Още: Ако съхранявате картофите така, няма да покълват и да гният цяла зима

Ако миризмата е особено интензивна, струва си да повтаряте този трик редовно. Можете също така да увеличите ефективността му, като добавите няколко капки етерично масло към оцета, което не само ще неутрализира миризмата, но и ще остави приятен аромат. Ароматите на цитрус, лавандула или мента работят най-добре.

Как можете да предотвратите миризмата на кошчето ви?

Превенцията е по-добра от маскирането – този принцип е идеален за справяне с неприятните миризми. Кошчето може бързо да се превърне в развъдник на бактерии и източник на неприятни миризми, ако не изхвърляте няколко основни неща. Първо и най-важно – изхвърляйте боклука често. Дори кошчето да не е пълно все още, органичните отпадъци (остатъци от храна, обелки, утайка от кафе) започват да се разлагат само след няколко часа. Това е първата стъпка към неприятните миризми.

Още: Трик с клечки за зъби: нито едно яйце няма да се пропука, докато го варите

Второто нещо е да почиствате кошчето. И не веднъж месечно, а за предпочитане веднъж седмично. Топла вода с препарат за миене на съдове и от време на време разтвор от оцет и вода – това е достатъчно, за да елиминира бактериите и органичните остатъци, които се утаяват по стените и дъното на торбите. Можете също така да поръсите малко сода бикарбонат на дъното – тя действа като сух освежител за въздух, абсорбирайки влагата и миризмите.

Домашни трикове за приятен аромат в кошчето

Освен хляб и оцет, си струва да знаете и други домашни трикове, които ефективно освежават кошчето ви. Един от най-простите е содата бикарбонат – просто я поръсете на дъното на кошчето, преди да поставите нова торба. Можете също така да си направите свои собствени ароматизирани торбички: изсипете ориз в малка платнена торбичка и добавете няколко капки от любимото си етерично масло. Тези сашета могат да бъдат прикрепени към долната страна на капака или поставени в шкафа.

Друг вариант са резенчета лимон или портокалова кора – те могат да бъдат поставени на дъното на кошчето. Естественият им аромат ефективно маскира неприятните миризми. Ако миризмата продължава, струва си да инвестирате в малки абсорбатори на миризми за хладилник – те ще работят добре и в шкаф с кошче за боклук.

Още: Вижте най-бързата кофа за боклук в света (ВИДЕО)

Ако сложите това в кофата за боклук, ще забравите за лошата миризма