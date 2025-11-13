Живот отвъд втората седмица: на път с Huawei Watch GT 6 Pro

Оказа се, че тръгването ми на дълго планувана обиколка из няколко европейски страни може да ми осигури допълнително време съвместен живот със смарт часовник, чието ревю мислех, че вече съм приключил – Huawei Watch GT 6 Pro и реших да не изпускам възможността. Все пак часовникът бе показал, че може да е полезен електронен спътник. В добавка, обиколката ми бе планирана да включва множество колоездачни маршрути, преходи и градски разходки – все дейности, които са получили специално внимание от Huawei при последния, току-що излязъл на пазара модел.

И така, с немалко въпросителни започна моето пътуване с Watch GT 6 Pro: батерията и в дългосрочен план ли издържа толкова много? Ще ми бъде ли полезен часовникът по време на спорт? Ще ми поднесе ли важна информация за физическото и емоционалното ми здраве? От самото начало часовникът беше на китката ми и вече бях достатъчно свикал с него, че да не обръщам внимание на присъствието му, което му осигури няколко съприкосновения със стени, врата на кола, педал на колело и още няколко предмета, които ще останат неназовани. Важното е, че в крайна сметка никой няма и да заподозре – по корпуса няма и следа, няма драскотина по стъклото на екрана. Добро начало за титаниевото тяло на часовника и сапфиреното стъкло, пазещо 46-мм екран.

От време на време Watch GT 6 Pro напомняше, че го нося – кратка вибрация ме известяваше, че трябва да обърна внимание на нещо, което в повечето случаи беше напомняне да се раздвижа, да постоя прав или похвала колко активен съм бил през деня. След време реших да надникна в настройките и да изключа вибрациите, което направи присъствието му съвсем дискретно и съобразено с моите желания. Все пак продължих редовно да хвърлям по едно око на целите за деня – изгорени калории, направени крачки и други. Сърдечният ми пулс също бе държан под око.

Веднага щом стигнах до първата си географска цел, спретнах маршрут за колелото и тръгнах по него. В ежедневието разчитам на вело GPS, който ме навигира, следи ме къде съм и записва пулса ми чрез нагръден сензор (който може да бъде свързан и към часовника на Huawei) и съвсем естествено го използвах като отправна точка за точност на данните, които би ми предоставил GT 6 Pro. Приятно впечатление ми направи, че последният относително бързо се ориентира, че е започнало каране, отчете го като активност автоматично и започна да записва всичко, което може – пулс, скорост, местоположение. На база на тези метрики и малко сметки, часовникът може да ви покаже виртуално изчислена мощност във ватове, с която карате, която традиционно се следи със скъпоструващи датчици за мощност (power meters). През определен интервал (който може да се настройва) получавах гласови известия как се справям и какво разстояние съм изминал. За разлика от останалите носими устройства на пазара, тук известията, или както са известни, гласовият асистент, бяха на български език, което, не мога да скрия, бе много приятна изненада.

Не по-малко приятно бях изненадан, когато при приключване на карането GT 6 Pro ми предложи сесия за разтягане на мускулите, което им позволява да се възстановят по-бързо. Няколкото упражнения, които включваше програмата, покриваха точно мускулните групи, които се натоварват при колоездене и се оставих часовникът да води занятието ми. Стори ми се, че спрямо натоварването сесията бе леко кратка и добавих малко и от мен към някои от предложените вече упражнения.

Освен колоезденето, в идните дни имаше и немалко движение на крак до различни забележителности, което часовникът разпознаваше малко по-бавно и съответно започваше сесията с леко забавяне. За сметка на това отчетената скорост на придвижване и не по-малко важно, следата, събрана от позициониращите спътници (часовникът работи с добре познатите ни Glonass, GPS, Galileo, че и каквото още съществува) бе много прецизна за такъв вид устройство, а отклоненията спрямо вело GPS-а бяха доста дребни и всъщност в повечето пъти – дребнави. Голямата прецизност се дължи на разработената от Huawei SunFlower позиционна система, която всъщност добавя софтуерни алгоритми, спомагащи събраните от сателитите данни да бъдат обогатени и обработени по-прецизно.

По време на една почивка след поредното каране хвърлих око за какви още спортове може да се използва Watch GT 6 Pro и списъкът се оказа дълъг и изчерпателен. "Има ли режим за скално катерене", бях попитан от една приятелка. Има. Въпрос от друга посока – става ли за падъл бординг или кану? Става, става – и за двете. Изобщо – много малко вероятно е спортът, който практикува притежателят му, да не е в списъка.

Huawei Watch GT 6 Pro обаче не е полезна джаджа само по време на спорт, а е и хубаво допълнение в ежедневието. Проверка на времето (това със слънцето и дъжда), напомняния от календара ви или приложения за съобщения са само началото. Аз превърнах часовника и в полезен помощник в кухнята, използвайки го като изключително практичен закачен за мен таймер, когато, например, държах пастата да е "ал денте" и далеч от преварена. Може да бъде използван и за безконтактни плащания, за което ще ви трябва и приложението Quicko инсталирано на телефона ви.

Едни от най-ценните функции си остават "нощната стража", както кръстих доклада за качеството на съня, който идва с данни за отделните фази на съня, дишането и сърдечен пулс и препоръки какво можете да подобрите, ако резултатът ви е по-нисък от идеалното и погледа към емоционалното състояние на притежателя с предупреждения, ако се натрупва прекалено много стрес, който може да има вредни последици.

Две седмици по-късно осъзнах, че часовникът пътува от държава в държава безплатно на ръката ми и аз успявам да му намеря все повече приложения в ежедневието и да възвърна отшумелия с годините навик да проверя колко е часът, като погледна към китката си, вместо да търся телефон. Забелязах, че и зарядът на батерията е спаднал до под 15%. След толкова дни и записани активности, напълно съм забравил къде прибрах зарядното.

Huawei Watch GT 6 Pro е съвместим с операционните системи Android и iOS.

Автор: Иван Донков