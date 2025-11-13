Милиони за преместване: Новият партиен дом на Пеевски на "Врабча 23" ни е струвал скъпо

Преместването на сградата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча" №23 и изгонването на държавни структури на Националната агенция по приходите (НАП), Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и Българската агенция за инвестиции (БАИ) от същата сграда е струвало над милион лева, сочат данни, предоставени от премиера Росен Желязков на въпрос по парламентарен контрол до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, видя Actualno.com в документ, с който разполага.

В него Желязков представя хронологията, довела до изграждането на чисто новата партийна централа на ДПС на "Врабча 23", откъдето изтекоха кадри в публичното пространство за мащабите на ремонтните дейности - Пеевски "изяжда и източва" ДПС: "БОЕЦ" с любопитни документи за централата на "Ново начало".

Според премиера поради отпаднала нужда от ползване трите институции са се изнесли от сградата, като разходите за целта са били, както следва:

преместване на две дирекции на НАП - служители, техника - 20 620,13 лева;

преместване на АППК - документи, архив и инвентар - 49 900 лева;

преместване на БАИ - служители и документи - 18 000 лева.

Именно за агенцията по инвестициите обаче казусът доста усложнява ситуацията, тъй като, по данни на Министерството на иновациите и растежа е сключен договор със "София-Тех Парк" АД за наем на помещение за срок от 5 години на цена от 255 200 лева на година, което прави 1 276 000 милиона лева за целия период на договора.

Пеевски ни е скъп

По този начин всички разходи по преместването на трите институции, включително последващото сключване на договора за наем на БАИ, прави сумарна сметка от 1 364 520,12 лева за преместването на формацията на Делян Пеевски на ул. "Врабча" №23, показват изчисленията на Actualno.com спрямо данните, с които разполагаме.

Източник: Народно събрание