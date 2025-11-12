Георги Тошев: Политиците са от комикс, телевизиите пълнят квадратчета (ВИДЕО)

Не бих направил филм за български политик. Стамболов го няма. Харесвам Петър Стоянов - направих филм за него. Мисля, че за него ще се кажат добри думи след време. От съвременните политици не припознавам никого. Моето доверие е доста загубено в българския политически елит. Няма сложни личности, ясни са, те са като персонажи от комикс, а за да си посветиш времето да направиш филм, трябва да имаш сложен персонаж.

Това заяви ексклузивно в предаването "Студио Actualno" писателят, продуцент и сценарист Георги Тошев, който бе специален гост на предаването. По думите му българският политик иска да бъде просто успешен, "Аз не съм видял български политик да се покае. Публичното покаяние би донесло дивиденти за него", убеден е Георги Тошев.

Той каза, че телевизията за него не е затворена страница. Аз изпитвам безкрайна симпатия към bTV - 23 години от моя живот. Телевизиите се превърнаха в пълнене на квадратчета, това не е съдържание, а отбиване на номер, посочи Тошев. "Аз мога без телевизията", подчерта той.

По повод филма за Руси Чанев, Георги Тошев разказа, че актьорът продължава да бъде загатка. "Изключително автентичен човек, това е рядкост, когато общуваш с артисти от този мащаб. Руси се разделя със своите образи, напуска ги и в живота си е Руси. Неговата душа е бездънна, коментира продуцентът и сценарист по повод филма, който е подготвил за великия български актьор".

Тошев разказа и за получената наскоро докторска степен от Факултета по славянски филологии към СУ "Св. Климент Охридски". "Посветих това отличие на моята майка, тя привиждаше в мен и в сестра ми академично бъдеще, направих го и заради себе си", сподели писателят.

