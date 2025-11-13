Северните и балтийските съюзници с общ оръжеен пакет за Украйна по новата инициатива на НАТО

Осем балтийски и скандинавски съюзници от НАТО обявиха на 13 ноември, че ще финансират пакет от военно оборудване и боеприпаси на стойност 500 милиона долара за Киев в рамките на инициативата „Приоритетен списък с нужди на Украйна“ (PURL). По тази програма държавите от Алианса купуват оръжия от САЩ, след което ги прехвърлят към украинската армия, за да помагат в защитата срещу армията на руския диктатор Владимир Путин. Партньорите вече са допринесли с над 2,8 милиарда долара по тази схема, съобщи украинската президентска канцелария по-рано през ноември.

Още: Милиарди евро руски пари за Украйна или средства от нашия джоб: държавата не казва каква е позицията ни

Кои държави участват в новия пакет?

Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва и Естония се споразумяха за съвместно дарение на оръжие, предназначено да укрепи „противовъздушната отбрана и подкрепата за украинските военновъздушни сили“, съобщи датското министерство на отбраната. Решението беше взето по време на среща на групата на Северните и балтийските осем (NB8) в Хелзинки.

Още: Русия работи по фаза 0 за бъдеща война с НАТО: заплаши Прибалтика, както стори с Украйна

„Нашите северни и балтийски съюзници се ангажират да финансират поредния пакет от критично важно военно оборудване за Украйна“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от официалния сайт на Алианса. „Това оборудване е изключително важно, тъй като Украйна навлиза в зимните месеци, а доставките чрез PURL вече пристигат в страната".

Снимка: Getty Images

Точният тип оръжия и оборудване, включени в последния пакет, не е оповестен.

Още: Ракети "Фламинго" в действие: Украйна се похвали с мощни удари по нефтохранилища и летище в окупираните земи (ВИДЕО)

Какви оръжия иска най-много Украйна?

Украйна призовава своите съюзници да укрепят нейните противовъздушни отбранителни способности най-вече чрез доставки на ракетни системи Patriot, защото Русия отново засилва атаките срещу украинската електроенергийна мрежа.

Страните от Северна Европа и Балтийския регион са сред най-верните съюзници на Украйна от началото на пълномащабната инвазия, като някои от тях вече са направили дарения за предишни пакети по инициативата PURL.

Първите доставки за Украйна по програмата, ръководена от НАТО, включваха ракети за Patriot и HIMARS.

Още: Български бизнесмен в центъра на оръжейна схема за Украйна и подкуп от 1 млн. евро в Румъния