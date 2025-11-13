Павел Дуров вече може да пътува във Франция

Забраната за пътуване на главния изпълнителен директор на милиардера на Telegram Павел Дуров беше напълно отменена от френските власти, които го разследваха, съобщава Bloomberg. Сега основателят на Telegram може да пътува от Франция и вече не е длъжен редовно да се явява в полицията. Правоприлагащите органи проверяват дали Дуров е бил съучастник в допускането на извършване на престъпления в приложението.

Първоначално му беше наредено да остане във Франция, но през юни Дуров спечели облекчаване на мерките, което му позволи да прави ограничени пътувания до Дубай. Така след пребиваването си в първокласния парижки хотел основателят на Telegram замина за Дубай.

Обвиненията срещу Дуров

40-годишният Павел Дуров беше сензационно задържан на летище "Льо Бурже" през август 2024 г. и обвинен в редица нарушения, свързани с популярното приложение за съобщения, което той основа. Това беше първият път, когато основател на компания за социални медии беше арестуван заради съдържание в платформата си. По-късно той се яви в съда с обвинения в 12 престъпления, по които може да получи до 10 години затвор. Последно - Дуров бе освободен под гаранция от 5 милиона евро и задължение да се явява редовно в жандармерията. ОЩЕ: След освобождаването си от ареста Павел Дуров се е настанил в първокласен парижки хотел