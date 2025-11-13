Бурята "Клаудия" взе жертви в Португалия, щети и в Испания (ВИДЕО)

Бурята, свързана с урагана "Клаудия", която засегна Иберийския полуостров през последните часове, отне живота на двама 88-годишни, живеещи в град Сейшал, разположен на 25 километра от португалската столица Лисабон, на южния бряг на река Тежу, съобщи испанският вестник El Pais. Двойката, която живеела сама в незаконна едноетажна сграда, била изненадана, когато домът им се наводнил, докато спали, и не успяла да се измъкне навреме поради ограничената си мобилност. Съседи алармирали пожарната в четвъртък сутринта и пожарникарите получили достъп до къщата, след като разбили врати и прозорци.

Инцидентите в Испания

Бурята "Клаудия" причини 120 инцидента, докладвани на службите за спешна помощ на Канарските острови рано в четвъртък сутринта, като засегна общини в Тенерифе и Гран Канария и донесе валежи от около 80 литра на квадратен метър в няколко района на Гран Канария.

Според Испанската метеорологична агенция (AEMET), Клаудия ще продължи да засяга архипелага през целия ден, а последиците ѝ се очакват и в западната половина на Иберийския полуостров. Тя ще донесе облачно небе, силни пориви на вятъра и дъжд, който ще бъде особено силен в Галисия, западната част на Централната система и Кантабрийските планини, Западна Андалусия и Естремадура.

Петнадесет автономни общности са под оранжеви и жълти предупреждения за времето. Оранжевите предупреждения вече са в сила на Канарските острови, Астурия и Кантабрия и ще бъдат активирани този следобед в Андалусия, Кастилия и Леон и Естремадура. Очаква се облачно небе в останалата част на полуострова, но без дъжд. ОЩЕ: Властите в Каталуния предупредиха за опасни валежи Извикани са аварийни служби, за да реагират на ситуации, свързани със свлачища по пътища, преливане на канализация и оттичане на вода от домове, както и други инциденти, засягащи електропроводи. Освен това пет пътя в Гран Канария са затворени поради свлачища. ОЩЕ: Загинали и ранени при бурни вълни в Испания

