Любопитно:

Бурята "Клаудия" взе жертви в Португалия, щети и в Испания (ВИДЕО)

13 ноември 2025, 16:54 часа 293 прочитания 0 коментара
Бурята "Клаудия" взе жертви в Португалия, щети и в Испания (ВИДЕО)

Бурята, свързана с урагана "Клаудия", която засегна Иберийския полуостров през последните часове, отне живота на двама 88-годишни, живеещи в град Сейшал, разположен на 25 километра от португалската столица Лисабон, на южния бряг на река Тежу, съобщи испанският вестник El Pais. Двойката, която живеела сама в незаконна едноетажна сграда, била изненадана, когато домът им се наводнил, докато спали, и не успяла да се измъкне навреме поради ограничената си мобилност. Съседи алармирали пожарната в четвъртък сутринта и пожарникарите получили достъп до къщата, след като разбили врати и прозорци.

Инцидентите в Испания

Бурята "Клаудия" причини 120 инцидента, докладвани на службите за спешна помощ на Канарските острови рано в четвъртък сутринта, като засегна общини в Тенерифе и Гран Канария и донесе валежи от около 80 литра на квадратен метър в няколко района на Гран Канария.

Според Испанската метеорологична агенция (AEMET), Клаудия ще продължи да засяга архипелага през целия ден, а последиците ѝ се очакват и в западната половина на Иберийския полуостров. Тя ще донесе облачно небе, силни пориви на вятъра и дъжд, който ще бъде особено силен в Галисия, западната част на Централната система и Кантабрийските планини, Западна Андалусия и Естремадура.

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Петнадесет автономни общности са под оранжеви и жълти предупреждения за времето. Оранжевите предупреждения вече са в сила на Канарските острови, Астурия и Кантабрия и ще бъдат активирани този следобед в Андалусия, Кастилия и Леон и Естремадура. Очаква се облачно небе в останалата част на полуострова, но без дъжд. ОЩЕ: Властите в Каталуния предупредиха за опасни валежи Извикани са аварийни служби, за да реагират на ситуации, свързани със свлачища по пътища, преливане на канализация и оттичане на вода от домове, както и други инциденти, засягащи електропроводи. Освен това пет пътя в Гран Канария са затворени поради свлачища. ОЩЕ: Загинали и ранени при бурни вълни в Испания

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Испания Португалия буря щети загинали буря "Клаудия"
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес