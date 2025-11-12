Ще има ли горива и до какво води напрежението с “Лукойл”: Петко Петков в Студио Actualno (ВИДЕО)

Българите са емоционално свързани със своите автомобили и ако се преповторят рефлексите от миналото, това като народ ни влияе. Не мисля, че кризата с “Лукойл” обаче може да свали правителството. Това заяви в предаването "Студио Actualno" изпълнителният директор на “Галъп Интернешънъл Болкан”, социологът д-р Петко Петков, коментирайки дневния ред на парламента и кабинета.

По думите на Петков бюджетът е много интересен от социологическа гледна точка, защото бюджетът е хибриден - има много харчове и опити са стагнация. Всеки тегли към себе си от политическите формации - всяка се опитва да вземе за отраслите, за които отговарят. В момента има положителен рефлекс във формациите и наченки на коалиционна култура, смята Петков. Липсва разговор обаче за реалната преценка на бюджета и обществото реално ще го разбере впоследствие. Аз не смятам, че има нещо трудно да се обясни на хората, че този бюджет е компромисен и ако се налага, да бъде преформатиран през лятото, счита социологът.

Сериозен разговор с бизнеса за бюджета трябва да има - той е основния донор на българската инономика. Това е доста сериозен проблем, не е шега. Там се намесват и синдикатите и става много сложен разговор - не е само политика и икономика. Засега не виждаме да има медиатори, които да обират луфтовете на напрежение между отделните отрасли. Ако бизнесът не вижда хоризонт, той започва да се отдръпва, подчерта Петкова, коментирайки напрежението около фиска на държавата.

Реално управляващите са наясно, че ако се стигне до предсрочни парламентарни избори, администрацията действа по много различен начин. Когато има служебни правителства, българската администрация спира да работи, в редовни правителства администрацията спира да работи, каза още Петков.

