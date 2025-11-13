Любопитно:

13 ноември 2025, 17:03 часа 335 прочитания 0 коментара
Заля я с туба гориво на дивана и я запали: Мъж нападна бившата си

Мъж в Испания е осъден на 10 години затвор за опит да изгори жива бившата си партньорка, след като ѝ е отправил заплахи. Мъжът нахлул в къщата на жертвата в испанския град Сегорбе, залял я с дизелово гориво и я подпалил, причинявайки изгаряния от втора степен и сериозна психологическа травма, съобщи испанското издание El Pais. Двамата били във връзка от една година до раздялата им на 27 ноември 2022 г.

Присъдата

Провинциалният съд в Кастельон осъди мъжа, с окончателно решение, постигнато чрез споразумение за признаване на вината – след като подсъдимият призна фактите – на седем години и половина затвор за опит за убийство. Съдът го обвини и в заплахи в контекста на насилие, основано на пола, принуда и незаконно проникване в собственост, за което взе предвид отежняващото обстоятелство на насилието, основано на пола, с което общата присъда достигна 10 години и три месеца затвор.  ОЩЕ: Лицето на домашното насилие: "Ако семейството ни се разпадне, убивам всички"

Осъденият мъж трябва да обезщети жертвата с 10 000 евро за физическите и моралните щети, които тя е претърпяла в резултат на нападението, и няма да му бъде позволено да се доближава или да общува с нея в продължение на 13 години след изтърпяване на присъдата си.

Събитията са причинили и щети на къщата на стойност 43 400 евро, които осъденият мъж трябва да заплати на застрахователната компания, заедно с 6800 евро обезщетение на собственика на имота и 576 евро на Провинциалния противопожарен консорциум към Провинциалния съвет на Кастелон за разходите по потушаването на пожара.

Домашното насилие в Испания

Досега тази година 36 жени са били убити от своите партньори или бивши партньори. Откакто официалната статистика започва през 2003 г., общият брой е 1331 жени. ОЩЕ: Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"? Проверка на фактите

