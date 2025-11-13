Руснак, познат на службите, се осмели да съди режима на Путин за прекъсването на мобилния интернет

Руските телекомуникационни оператори започнаха временно да прекъсват достъпа до мобилен интернет на гражданите, които се завръщат в страната от чужбина, като според официални представители това е мярка за предотвратяване на използването на украински дронове с местни SIM карти за навигация. Новото правило доведе до неочаквани прекъсвания за жителите на граничните региони, чиито телефони могат автоматично да се свързват с чуждестранни оператори. Прекъсвания обаче засягат още отпреди това цяла Русия - от Москва до Краснодар и Уфа. В някои райони операторите открито заявяват, че пълната свързаност ще бъде възстановена едва след края на така наречената „специална военна операция“ (войната в Украйна). А вече е факт първият съдебен иск срещу мобилен оператор в Руската федерация.

Защита срещу дронове: прекъсването на мобилния интернет вбеси Волгоград

Максим Конобеевски от Волгоград изисква парично обезщетение за лошото обслужване поради редовните прекъсвания на мобилния интернет. Жителите на Волгоградска област се оплакаха още през лятото от чести и продължителни прекъсвания, които властите обясняват като необходими за защита срещу атаки с дронове. Жителите на Волгоград срещат проблеми при плащане в магазини, повикване на такси, работа и опит за връзка с близките си.

Още: Русия работи по фаза 0 за бъдеща война с НАТО: заплаши Прибалтика, както стори с Украйна

След атака с дронове на 6 ноември, при която загина мъж във Волгоград, потребителите в социалните мрежи отбелязаха, че прекъсванията на интернет не помагат в борбата срещу дроновете.

Първият съдебен иск е регистриран и приет за разглеждане в районния съд на Краснооктябърски район. Ответник е мобилният оператор Beeline. Максим Конобеевски настоява за възстановяване на услугата, изплащане на обезщетение в размер на 50 000 рубли на него и на негов роднина, както и официално обяснение кой прекъсва интернет връзката и на какво правно основание. Мобилният интернет достъп е включен в месечния му план, но той не може да го използва, заради което иска обезщетението.

❗️Russia faces its first lawsuit over mobile internet shutdowns



In Volgograd, residents have filed the country’s first lawsuit against a mobile internet blackout. Forty-four-year-old Maksim K. and his relative are demanding that Beeline restore service, pay 50,000 rubles each in… https://t.co/SJ0d45Vblw pic.twitter.com/522NmaqZHx — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2025

Реакцията на мобилния оператор

Активистът Конобеевски, който е на 44 години, има опит в съдебни спорове за защита на потребителите, но признава, че съдебният спор с мобилния оператор вероятно ще бъде труден. „Исковете могат да бъдат коригирани в хода на делото, тъй като областта е много сложна. Досега не сме имали такива искове и всичко ще зависи от позицията на мобилния оператор. За потребителите е доста трудно да докажат липсата им (на услугите), тъй като цялото оборудване е в ръцете на мобилния оператор, а потребителят е ограничен в средствата си за доказване“, цитира го V1.

Още: Стотици руснаци трябва да напуснат Латвия. Каква е причината

По-рано Beeline заяви в отговор на жалба на абонат, че причините за прекъсванията „са извън контрола на компанията“, според "Осторожно, новости".

Според семейство Конобеевски мобилният интернет преди това е бил прекъсван през нощта, както и по време на празници и обществени събития. През последните три седмици обаче той е „напълно отсъстващ“, а редовните мобилни услуги също периодично се прекъсват – невъзможно е да се изпращат текстови съобщения или да се провеждат разговори.

Кой е Максим Конобеевски?

Максим Конобеевски е бивш ръководител на правозащитната организация „Комитет за правни инициативи“. В началото на 2010 г. силите за сигурност претърсват дома и офиса му, изземвайки оборудване и всички документи, свързани с дейността на организацията, като част от разследване на умишлено фалшиво съобщение за терористична атака.

Още: Без интернет, без банкомати: Денят на победата в Русия започна. Взрив в голям завод (ВИДЕО)

Съдът и прокуратурата посочиха нарушения и недопустими доказателства по делото и в резултат на това на 16 февруари 2012 г. то беше прекратено поради изтичане на давностния срок, гласят данни на правозащитния проект OVD-Info (вписан в регистъра на чуждестранните агенти от руското министерство на правосъдието).

Изключване на мобилния интернет в Крим: Нов опит на Русия да спре украинските дронове