Германски медии: Есента на расистката омраза на Балканите

Когато пишат за Югоизточна Европа, германските медии се занимават най-вече с протести в Сърбия или институционалната криза в Босна и Херцеговина, по-рядко със събития в Хърватия. Ако пишат за Хърватия, това е предимно съдържание, свързано с туризъм, пише Deutsche Welle. Въпреки това, откакто това лято и големият концерт на Томпсън в Загреб, се появиха няколко съобщения за възраждане на национализма в Хърватия. Последната серия от нападения срещу членове на сръбското малцинство в Хърватия беше отразена и от надрегионалния всекидневник Frankfurter Rundschau (FR).

Но статията споменава едновременно и събитията в Черна гора и Словения, пише хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Армията ще охранява и границите в Словения

"Есен на расистката омраза"

Под заглавието „Есен на расистката омраза на Балканите“ и със снимка на корицата, показваща сцена от концерта на Томпсън, кореспондентът на FR от Белград Томас Розер споменава атаката срещу културното събитие на сръбската общност в Сплит, но също и предишни нападения срещу турски граждани в Черна гора. Серията от описания на „расистки атаки“ в Югоизточна Европа на автора завършва с протести в Словения, след като член на ромската общност убива жител на Ново Место. Той заявява, че в Любляна, както и в Сплит, извършителите на инцидентите са „хора, облечени в черно“. ОЩЕ: Облечени в черно и с маски: Вижте как младежи се бият в центъра на Загреб (ВИДЕО)

Розер говори за „бързодействащи“ промени в законодателството в Словения, които би трябвало да доведат до по-голям контрол върху ромската общност. „Въпреки това, подобно на Любляна, изглежда, че черногорското правителство плува по националистическата вълна на нетърпимостта, вместо да я потиска. Подгорица въведе отново визите за турски граждани“. ОЩЕ: Додик ще бъде наказан за реч на омразата

Случващото се в Хърватия

В Хърватия „засилването на националистическата омраза към малцинствата и чуждестранните работници е логично следствие от изместването на обществото и политиката надясно“. „Защото игнорирането на престъпленията, извършени в името на собствената нация по време на войната в Хърватия, както и липсата на конфронтация и системното релативизиране на престъпленията на усташите през Втората световна война се насърчават не само в десни екстремистки и десни клерикални среди, но и в редиците на правителството". ОЩЕ: "Вучич нападна Турция": Напрежението в Черна гора, обяснено от главата на ислямската общност там

Като доказателство авторът цитира, че „не по-малко от четирима министри от дясното национално коалиционно движение са направили поклонение на мамутския концерт на усташкия бард Марко Перкович Томпсън през лятото“ и добавя, че самият министър на отбраната Иван Анушич е „изръмжал усташкия поздрав“ на концерта - с който няколко месеца по-късно ученици от Сърбия са били изгонени от Сплит. Авторът заключава, че министърът на отбраната не вижда връзка между посещението си на концерта на Томпсън и събитията в Сплит.