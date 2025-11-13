Ракети "Фламинго" в действие: Украйна се похвали с мощни удари по нефтохранилища и летище в окупираните земи (ВИДЕО)

Генералният щаб на украинската армия се похвали на 13 ноември с удари по "няколко десетки цели", разположени на територията на Руската федерация и в окупираните райони на Украйна. Потвърдени са нападения на анексирания Кримски полуостров и в Запорожка област, като армията на нападнатата страна съобщава, че е използвала и новите далекобойни ракети "Фламинго". Те са с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон.

Ударите са били нанесени "като част от усилията за намаляване на военния, икономическия и настъпателния потенциал на руския агресор", обявиха от украинската армия.

Нефтохранилища край Бердянск и в Крим са сред целите

По-конкретно, в окупирания Крим ударите са засегнали нефтохранилището „Морски нефтен терминал“, хеликоптерна стоянка и места за съхранение и подготовка на дронове на летище „Кировско“, както и радарна станция за противовъздушна отбрана близо до Евпатория.

Морският нефтен терминал във Феодосия е ключов център за доставката на гориво и смазочни материали за окупационната армия по море до южната граница на Украйна. Във Феодосия бяха чути мощни експлозии през нощта, по информация на проукраинската мониторингова група "Кримски вятър". Тази сутрин властите затвориха железопътния прелез на улица „Федко“ в близост до нефтохранилището, допълва каналът.

В окупираната територия на Запорожка област ударите са били насочени срещу нефтохранилище близо до Бердянск и предни командни пунктове на 5-а комбинирана армия и 127-ма мотострелкова дивизия на руснаците, обявиха от генщаба на Украйна.

В окупирания от руснаците пристанищен град Бердянск, на брега на Азовско море, нощта не беше спокойна, както се видя във видеа, заснети там: Междузвездни войни в Орловска област. Украйна се похвали с възстановяване на тока в Полтава (ВИДЕО).

Explosions are reported in occupied Berdyansk. Ukrainian UAVs are operating above the occupied city. pic.twitter.com/ij2rQQrnlK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

At night, it was loud and bright in Berdiansk as well.



Once again, we should thank all the Russians who stand by their windows filming the work of their own air defense. Well done. Keep it up, don’t stop. pic.twitter.com/dol58EgDOn — WarTranslated (@wartranslated) November 13, 2025

Руското военно министерство съобщи за цели 130 свалени дрона тази нощ. Най-много - 32, са свалени в Курска област, също толкова са свалени и в Белгородска област, 20 са свалени във Воронежка област, а 17 - над акваторията на Черно море.

Атака и в Орловска област, пламна рафинерия в Татарстан

"Бяха нанесени удари и срещу цели на територията на Руската федерация. Размерът на нанесените щети се оценява", пишат от генщаба.

Припомняме, че в град Орел в Орловска област за трети път в рамките на около две седмици бе поразена топлоелектрическата централа - твърди се, че това е станало или с ракети "Нептун", или с ракети "Фламинго": Три пъти за две седмици: Украйна пак порази Орловската ТЕЦ - с ракети "Нептун" или "Фламинго" (ВИДЕО)*.

"Силите за отбрана на Украйна продължават да провеждат систематични удари срещу съоръжения, участващи в подкрепата на руската окупационна армия", допълват от генщаба.

"За координирани удари Украйна използва ударни безпилотни летателни апарати, дронове с реактивни двигатели и различни видове ракети. Снощи бяха изстреляни няколко системи за удари с голям обсег, включително разработените в страната „Фламинго“, „Барс“ и „Лютий"", обявиха от Генералния щаб на украинската армия.

А в ранния следобед се появиха кадри, които показват взривове в нефтопреработвателния завод в Нижнекамск. Градът се намира в Република Татарстан, която е съставна част на Руската федерация. Там са били регистрирани взривове и пожар. Причината и степента на щетите все още се изясняват.

Explosions and a fire have been reported at an oil refinery in Nizhnekamsk, Russia. The cause and extent of the damage are still being clarified. pic.twitter.com/54xPFu4P6M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 13, 2025