Дим в пилотската кабина принуди самолет да кацне аварийно в Загреб

15 септември 2025, 12:40 часа 333 прочитания 0 коментара
Тази сутрин около 8 часа сутринта е извършено аварийно кацане на летище Загреб, съобщи хърватската медия "Индекс". Както Dnevnik.hr научи от говорител на международното летище Загреб, самолет на Eurowings е поискал аварийно кацане на летище Франьо Туджман тази сутрин.

„В съответствие с предписаните процедури беше задействана локална процедура за аварийно кацане. Самолетът се приземи безопасно, нямаше заплаха за пътниците, екипажа или инфраструктурата“, потвърди говорителят. 

Според първоначалната информация в кабината на самолета, прелитащ над Хърватия, е забелязан дим, поради което е била задействана процедурата за аварийно кацане и скоро самолетът е кацнал безопасно на пистата на летище Загреб. ОЩЕ: Самолет от София до Франкфурт кацна аварийно в Сърбия заради дим в кабината

 

Деница Китанова
