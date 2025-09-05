Самолет от София до Франкфурт кацна аварийно в Сърбия заради дим в кабината

Самолет на Lufthansa - полет от София до Франкфурт - направи аварийно кацане в сръбската столица Белград днес, 5 септември. Пилотите на полета са обявили извънредно положение. Няма пострадали пътници. "Възникнал е дим в кабината след навлизане във въздушното пространство на Румъния. Пилотите решават да се приземят аварийно и безопасно на летището в Белград. След 17:20 часа е излетял от София нов самолет на Lufthansa, който да кацне в Белград, след което да превози пътниците до Франкфурт", съобщиха за bTV от "Ръководство на въздушното движение".

"Ще се направи преценка дали всички системи на самолета са изправни. Ако не е безопасно, машината ще бъде сменена. Няма официална информация какво се е случило", обясниха за телевизията от авиокомпанията.

Аварийното кацане

Пътниците от полета са все още на летище "Никола Тесла" в Белград. Полет LH1425 на Lufthansa е излетял от София в 12:57 часа. След като достига височина от 32 000 фута, машината Airbus A321 се отклонява от маршрута си, за да направи аварийно кацане в Сърбия.

Самолетът е трябвало да излети по-рано от София, но е потеглил със закъснение от близо час.

От летището в Белград казват, че инцидентът не е повлиял на останалия въздушен трафик.

Всички оперативни служби на летището са реагирали незабавно. Летище "Никола Тесла" остава отворено за въздушния трафик и работи нормално.

