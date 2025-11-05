"Добре дошъл" - плакет от руски общинари за труп на руски войник, прибран от Украйна (СНИМКА)

"Добре дошъл" – такъв плакет беше поставен до ковчега с тялото на участник във войната с Украйна. Случаят е от Пермски край - общински район Бардим, а снимка на тоталния резил се появи в профила във ВКонтакте (руския еквивалент на Facebook) на общината. Администраторът на страницата все пак се усети за какво става въпрос и изтри снимката - но когато нещо се е появило веднъж в Интернет, то никога не изчезва.

Убитият пореден "герой от СВО" (специалната военна операция - гнусното име на войната в Украйна, което налага режимът на руския диктатор Владимир Путин) се казва Ринат Маматов. Той е бил на 45 години и оставя след себе си син, информира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

С какви оправдания за пред съвестта си руските войници отиват да убиват и рушат в Украйна доста добре показва видео с разпит-разговор на пленен руски окупатор. Оправданието е "аз съм войник, изпълнявам заповеди" - този аргумент обаче не е бил приет на Нюрнбергския процес, когато основни участници в зверствата на Хитлеристка Германия през Втората световна война са изправени на съд

"Understand, I’m a soldier. I don’t decide anything." — this guy is signing a contract for the second time already — it’s still not enough for him. And what does he want? Money? No. He just wants to kill — he enjoys it. But the second time, it turned out he had to fight drones,… pic.twitter.com/IQbdcwLhJy — WarTranslated (@wartranslated) November 4, 2025