Остава в ареста мъжът, убил сина си и намушкал дъщеря си и майка си

44-годишният мъж, който уби сина си с нож и рани тежко дъщеря си и майка си, остава в ареста. Софийският градски прие, че има достатъчно доказателства, че именно той е извършител на престъплението, съобщава Българската национална телевизия. В съдебната зала стана ясно, че вероятната причина за тежкото престъпление е психично разстройство. Според заключението на вещите лица Петко Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница към затвора в Ловеч, където да бъде направена експертиза относно състоянието му.

Подробности

Няма данни той е да е употребявал наркотици или алкохол. Негови близки обаче са разказали за рязка промяна в поведението му през последните месеци, както и за религиозно увлечение.

Адвокат Ирена Караколева, защитник на обвиняемия, е заявила: "Той се е променил в доста аспекти, включително външен вид. Към децата и майка си не е имал абсолютно никаква агресия. Не може да се проведе нормален диалог. Той отговаря само с кратки изречения и то не винаги. Има информация за това, че той е започнал да се увлича от будизма."