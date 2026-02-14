Милена Тодорова през сълзи след 4-тото място: Тъжно ми е, но това е спортът!

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова не скри разочарованието си следне скри разочарованието си след четвъртото място в спринта на 7.5 км на Зимни олимпийски игри 2026. Със сълзи в очите тя застана пред камерата на БНТ минути и пробва да даде интервю. Според опитната ни състезателка пропускът в стрелбата от легнал е оказал решаващо влияние върху крайния резултат.

Милена Тодорова: Тъжно ми е, че точно на стрелбата от легнал…

„Не знам…“, бяха първите ѝ думи след състезанието. Попитана дали е разочарована, че не е успяла да се качи на почетната стълбичка, тя отговори откровено: „Да. Ами да, просто е… Не знам. Четвърто място е това.“

„Да, със сигурност. Тъжно ми е, че точно на стрелбата от легнал… И за мястото. Не знам какво да кажа в момента. Това е спорт“, каза тя кратко. Българката все пак даде положителна оценка на представянето си по трасето.

Лора Христова, която попадна в топ 11, коментира четвъртото място на Милена Тодорова - най-доброто представяне от българките в спринта: "Казах й, че според мен утре е нейната дисциплина и че ще се получи прекрасно състезание за нея и смятам, че ще се справи."

"Беше доста по-динамично от предния ден, защото е по-малко километри, съответно стартирах по-агресивно. Темпото беше по-високо през цялото време. Мисля, че успях да се справя, защото в тези дисциплини при мен е проблем на първата обиколка, винаги тръгвам доста бавно. Смятам, че днес се получи доста добре бягането за мен спрямо моите възможности. Стрелбата от легнал не се получи перефектно, но мисля, че се получи добре. Радвам се, че успях да запазя фокус и за последната стрелба", допълни Христова.

