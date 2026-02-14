Бивш шеф на НСБОП: Всички убийства в случая "Петрохан - Околчица" са по сценарий

Според ген. Кирил Радев - бивш шеф на Национална служба "Борба с организираната престъпност" (НСБОП), която след 2008 г. се преименува на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), и шестте убийства в случая "Петрохан - Околчица" са по сценарий. "В основата на случая "Петрохан – Околчица" стои Ивайло Калушев - умен, интелигентен, но също така хитър и манипулативен", каза Радев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Радев смята, че докато Ивайло Калушев е бил в Мексико, е имал възможност да попадне в среди, които представляват интерес за българските служби. "Вероятно нещата започват точно оттук. В даден момент този човек е станал оперативно интересен, след което отношението му със службите и по-специално с ДАНС, са се задълбочили". Според Радев Калушев вероятно е започнал да изгражда мита за себе си и организацията, която представлява "като духовен водач и като човек, свързан със службите и изпълняващ държавни поръчки, базирани на националната сигурност".

Материален интерес

По негови думи в основата на всичко стои материалният интерес на Калушев. "Той е имал възможност да манипулира хората, които са били в неговото обкръжение – събира пари, много хора са му били дарители", коментира Радев и добави, че според него Калушев е заблудил държавните органи, министри, представители на бизнеса. Ген. Кирил Радев заяви, че парите са били необходими на Ивайло Калушев, "за да създаде тези бази, които му дават възможност да реализира скрития си замисъл – сексуалния си нагон". "За мен и шестте убийства са убийства по сценарий", каза още той, като предположи, че Калушев е убил 22-годишния Николай и 15-годишното момче в открития на 8 февруари кемпер край връх "Околчица".

Според генерала останалите мъже дълбоко са вярвали в мита за Калушев като духовен водач и пряко свързан със сигурността на държавата и са "били да готови да направят абсолютно всичко за него". По негови думи те са "изпаднали в заблуда, че изпълняват нещо специално".

Що се отнася до отношението на родителите на децата, които са били в групата на Ивайло Калушев, ген. Радев смята, че те не са случайни, а са част от кръга на мъжа. "Те са преки наблюдатели на това, което се случва, без да допуснат, че нещата могат да стигнат дотук". Според бившия шеф на НСБОП тези родители са смятали, че децата им са в сигурни ръце и не са предполагали, че нещо лошо може да им се случи.

