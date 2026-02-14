Любопитно:

Урсула фон дер Лайен: Взаимната отбрана не е избор, а задължение

14 февруари 2026, 12:18 часа 304 прочитания 0 коментара
Урсула фон дер Лайен: Взаимната отбрана не е избор, а задължение

Европейският съюз трябва да „вдъхне живот“ на клаузата за взаимна отбрана, залегнал в основополагащия му договор, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на Мюнхенската конференцията по сигурността. „Взаимната отбрана не е задача по избор за Европейския съюз. Това е задължение в собствения ни договор“, заяви Фон дер Лайен, изнасяйки реч на време на конференцията, предаде БТА.

Колективен ангажимент

„Наш колективен ангажимент е да се изправим заедно в случай на агресия или казано по-просто: един за всички, всички за един. И това е смисълът на Европа“, заяви тя.

Европа, която от десетилетия зависи от САЩ за своята отбрана, трябва вече да „премине на по-висока предавка“ и да „поеме своите отговорности“, подчерта още Фон дер Лайен. „Сигурността на Европа не винаги е била считана за наша основна отговорност. Но това се промени фундаментално“, отбеляза тя, като увери, че една силна Европа „означава по-силен трансатлантически алианс“.

За да постигне това, Европа трябва да „отхвърли всички табута“, смята тя.

Европейски стълб

„Трябва да развием европейски стълб от стратегически средства: в областта на космоса, разузнаването и способностите за нанасяне на удари в дълбочина“, заяви също така лидерката на европейската изпълнителна власт.

Бъдещето на Европа и Великобритания е „свързано повече от всякога“, добави председателката на Европейската комисия, като изрази желание за сближаване в областта на „сигурността, икономиката и защитата на нашите демокрации“. „В този изключително нестабилен период Европа и Великобритания трябва да се сближат“, подчерта тя.

„Десет години след Брекзит нашето бъдеще е по-свързано от всякога. Затова е в наш общ интерес да проявим амбиция по отношение на нашето партньорство“, добави тя.

Европа вече се ангажира с историческо превъоръжаване, за да разполага с надеждна отбрана през 2030 г., след заплахите на САЩ на Доналд Тръмп да намали инвестициите си в НАТО, както и за да се подготви за евентуален конфликт с Русия, припомня АФП.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
отбрана Урсула фон дер Лайен
