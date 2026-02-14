Христо Янев: Този ЦСКА е зрял! В ЦСКА 1948 няма значение треньорската смяна

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде своето мнение след успеха на "армейците" над ЦСКА 1948 в двубой от 21-вия кръг на Първа лига. Специалистът окачестви тима си като "зрял" заради рационалната победа над тима от Бистрица. Според Янев в клуба, чийто финансов благодетел е Цветомир Найденов, не е от съществено смяната на треньорското ръководство.

Янев: Изиграхме много хитро мача

„Доволен съм, разбира се. Много е трудно да играеш срещу един и същи противник срещу четири дни. Познаваме се много добре и няма с какво да се изненадаме. Изиграхме много хитро мача. Нямахме динамиката от мача за Купата, но успяхме да стигнем до победата“, заяви Янев след победата на ЦСКА над ЦСКА 1948.

„Знам, че смяната на треньор не е от значение в този отбор. Начинът, по който изиграхме мача ни прави различен отбор. По-зрял е този отбор на ЦСКА. Спечелихме мача по много рационален начин. Теренът беше тежък. Второто полувреме коригирахме някои неща и стояхме много добре на терена. Ние заедно си помагаме да бъдем по-добри. Трябва да продължим да правим нещата, които ни носят точки. Не трябва да се отказваме от това, което е същността на ЦСКА", допълни той.

„Не виждам какво друго може да търсим. Трябва да бъдем доволни от мачовете, които изиграхме, от точките, които натрупахме. Трябва да бъдем здраво стъпили на земята. Посвещавам този успех на онези, които ни вярват и ни дават тласък. За всички тях е тази победа“, завърши треньорът на ЦСКА.

