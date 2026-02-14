Лайфстайл:

Байерн Мюнхен не позволи на "бременските музиканти" да засвирят! Кейн блести

Байерн Мюнхен разгроми с 3:0 Вердер Бремен в двубой от 22-рия кръг на Бундеслигата. Хари Кейн блесна с две попадения за няколко минути в средата на първото полувреме, като първото падна от дузпа. По този начин английският таран достигна до кота 500 гола общо в кариерата си. В 70-ата минута Леон Горецка сложи точка на спора. Байерн остава на върха с с 57 точки - на 6 от Борусия Дортмунд.

Домакините влязоха добре в мача. В 19-ата минута обаче Карл направи страхотен рейд, който завърши с нарушение в наказателното поле. С помощта на ВАР главният съдия отсъди дузпа, която Кейн реализира за 0:1. В 26-ата минута английският нападател реализира красиво попадение с помощта на гредата, което се явява №500 в кариерата му. 

Малко по-късно Диас бе спрян от противниковия страж. В 40-ата минута Агу изтърва добър шанс за Вердер. На почивката Нойер бе заменен от Йонас Урбиг. В началото на втората част Марко Грюл нацели страничната греда с удар с глава. В 64-тата минута стражът на баварците се отличи с още една намеса. Не след дълго Горецка сложи точка на спора.

Джем Юмеров
