Кармата действа: Руски генерал, обстрелващ редовно Украйна, загуби сина си във войната

На 15 октомври 2025 г. е бил убит лейтенант Василий Марзоев от 108-ми полк на руските военно-десантни войски. 21-годишният офицер е син на генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, командир на 18-та общовойскова армия, по чиято заповед редовно е обстрелван Херсон и не само. Василий Марзоев е бил командир на разузнавателен взвод и заради "професионализма и изключителните му качества" е трябвало съвсем скоро да бъде преместен в отделна бригада със специално предназначение, но гибелта му прекъснала тези планове.

Z-канали пишат, че лейтенантът е загинал при изпълнение на бойна задача близо до село Плавни в Запорожка област като е бил погребан под развалините на сграда при удар на украински дрон. И съобщават, че посмъртно е номиниран за званието Герой на Руската федерация.

