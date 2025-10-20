Войната в Украйна:

Кармата действа: Руски генерал, обстрелващ редовно Украйна, загуби сина си във войната

20 октомври 2025, 15:27 часа 380 прочитания 0 коментара
Кармата действа: Руски генерал, обстрелващ редовно Украйна, загуби сина си във войната

На 15 октомври 2025 г. е бил убит лейтенант Василий Марзоев от 108-ми полк на руските военно-десантни войски. 21-годишният офицер е син на генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, командир на 18-та общовойскова армия, по чиято заповед редовно е обстрелван Херсон и не само. Василий Марзоев е бил командир на разузнавателен взвод и заради "професионализма и изключителните му качества" е трябвало съвсем скоро да бъде преместен в отделна бригада със специално предназначение, но гибелта му прекъснала тези планове. 

Z-канали пишат, че лейтенантът е загинал при изпълнение на бойна задача близо до село Плавни в Запорожка област като е бил погребан под развалините на сграда при удар на украински дрон. И съобщават, че посмъртно е номиниран за званието Герой на Руската федерация.

Още: Зеленски: Ако включа региони на Русия в украинската конституция, ще се изтеглят ли руските войски оттам

"Толкова е зле, че ако го кажем, ще е безумие": Загубите на руската армия са абсурдни, според Z-блогъри

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
руска армия война Украйна убити руски войници
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес