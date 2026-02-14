Оставката на Румен Радев:

Обрат: Любимият пропагандист на Путин заговори критично за сриващата се руска икономика (ВИДЕО)

Любимият пропагандист на руския диктатор Владимир Путин Владимир Соловьов си позволи критично изказване, относно състоянието на руската икономика: "Какво предлагат банките? Да вземеш кредит с такъв лихвен процент, че да трябва да си продадеш бъбрека Какво искаме да постигнем? Войната ще свърши, ние ще победим, хората ще се приберат у дома, а там какво ги чака? Икономика, която е готова да създаде работни места?" пита Соловьов и допълва, че в Москва масово затварят магазини и ресторанти, а новопостроените сгради са празни.

Ехидност

Руският пропагандист си позволява ехидност и добавя, че важното е да не се използват същинските термини, обясняващи краха на руската икономика. 

Потъване

Припомняме, че на 10 февруари 2026 г. The Moscow Times съобщи, че руската икономика потъва все по-дълбоко в промишлена рецесия. Изданието посочва, че в 21 от 28-те основни промишлени сектора е отчетен спад през изминалата 2025 г. Добивът на полезни изкопаеми е спаднал с 1,6%, производството на газ с 3%, а производството на петрол е стигнало до 16-годишно дъно.

По-рано беше съобщено, че темпът на растеж на БВП на Русия се е забавил от 4,9% през 2024 г. до 1% през 2025 г. Прогнозите показват, че тази тенденция ще продължи до края на 2026 г. Потребителите в Русия са изправени пред нарастващ натиск от инфлацията, която остава стабилно висока на 6,4%.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева
