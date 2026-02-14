Разкриха точната отрова, с която Русия уби Алексей Навални

Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил убит с отрова, разработена от токсин на жаба от семейството Дърволази, заяви външното министерство на Великобритания. Две години след смъртта на Навални в сибирска наказателна колония, Великобритания и нейните съюзници обвиниха Кремъл след анализ на материални проби, намерени върху тялото му. "Няма невинно обяснение за наличието на токсина, наречен епибатидин, в пробите, взети от тялото на Навални", заяви Министерството на външните работи.

The UK, Sweden, France, Germany and The Netherlands are confident that Alexei Navalny was poisoned with a lethal toxin.



We and our partners will make use of all policy levers at our disposal to continue to hold Russia to account. pic.twitter.com/amXI9bx9cp — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 14, 2026

Говорейки на Конференцията по сигурността в Мюнхен, външният министър Ивет Купър заяви: "Само руското правителство е имало средствата, мотива и възможността да използва този смъртоносен токсин срещу Алексей Навални по време на неговото затваряне в Русия." Купър се срещна с вдовицата на Навални Юлия Навална на конференцията през уикенда. "Русия е виждала Навални като заплаха", заяви Купър по време на събитието.

"Използвайки този вид отрова, руската държава демонстрира подлите средства, с които разполага, и огромния си страх от политическата опозиция", добави тя.

Обединеното кралство се присъедини към Швеция, Франция, Нидерландия и Германия в обвиненията срещу Русия за отравянето. Външното министерство заяви, че Обединеното кралство е информирало Организацията за забрана на химическите оръжия за предполагаемото нарушение на Конвенцията за химическите оръжия от страна на Русия.

Смъртта на Алексей Навални

Навални – активист срещу корупцията и най-гласовитият опозиционен лидер в Русия – почина внезапно в затвора на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. През 2020 г. той е бил отровен с нервнопаралитичното вещество "Новичок". Претърпява лечение в Германия и е арестуван на летището при завръщането си в Русия.

Преди днешното съобщение съпругата на Навални, Юлия, последователно твърдеше, че съпругът ѝ е бил убит чрез отравяне, докато излежаваше присъда в арктическа наказателна колония през 2024 г. През септември миналата година Юлия Навалная заяви, че анализът на контрабандни биологични проби, извършен от лаборатории в две страни, показва, че съпругът ѝ е бил "убит". Тя не предостави подробности за предполагаемата отрова, пробите или анализа, но предизвика двете лаборатории да публикуват резултатите си.

Към момента на смъртта си Навални беше в затвора от три години по фалшиви обвинения и бе преместен в наказателната колония в Арктическия кръг. Според руските власти 47-годишният мъж е направил кратка разходка в сибирската наказателна колония, казал, че не се чувства добре, след което е припаднал и не е дошъл в съзнание, припомня BBC.

