Докато Франция гори: СНИМКИ на Макрон на джет предизвикаха нова буря

Френският президент Еманюел Макрон отново стана мишена на сериозни политически критики, след като седмичното списание Paris Match публикува на корицата си негови фотографии, на които управлява джет по време на лятната си почивка в президентската резиденция Фор дьо Брегансон на Лазурния бряг. Публикацията съвпада с период, в който редица региони на страната са засегнати от тежки климатични аномалии, екстремни горещини и мащабни горски пожари.

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Фотографията, представяща 48-годишния държавен глава с предпазна жилетка и слънчеви очила под заглавие "Последният сезон начело", предизвика остра реакция най-вече сред лявата опозиция. "През горещините, когато Франция гори и голяма част от французите не са могли да отидат на почивка, президентът се забавлява на джет в Брегансон. Това ли е посланието? Много успешно", написа Оливие Фор, първи секретар на Френската социалистическа партия.

Macron faces backlash in France over jet ski photo https://t.co/5KukbPNMTK pic.twitter.com/2wjpvDA205 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 14, 2026

Марин Тонделие, лидер на "Еколозите“, също разкритикува кадрите, подчертавайки контраста между начина на почивка на държавния глава и трудностите, с които се сблъскват гражданите на фона на исторически суши и пожари.

В отговор на медийния отзвук от президентската администрация уточни, че снимките не са предварително съгласувани или одобрявани от официалните власти. От обкръжението на държавния глава посочиха, че неразрешени снимки от почивките му се появяват периодично през всичките му години на управление.

Въпреки критиките, материалът в изданието определя почивката на Макрон като "работно ориентирана", отбелязвайки, че той прекарва значителна част от деня си в телефонни разговори и съвещания, съчетавайки ги с активни спортни занимания.