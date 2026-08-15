"Евровизия" за неполитическа употреба: Ако някой може да се справи, това е Бургас

Бургас беше избран за град домакин на "Евровизия 2027" и това хвърли в шок всички фенове на конкурса. След победата на DARA никой нямаше съмнение, че ще посрещнем "Евровизия" в София. Не защото е чудо невиждано град, различен от столицата да е домакин, а защото е крайно необичайно това да се случва при първо домакинство и при държави от малкия калибър на България.

Транспортната и инфраструктурната концентрация е в столицата. Арена "София" е по-голяма и подходяща от Арена "Бургас", но дори тя вероятно не покрива всички изисквания на EBU за прилежащи помещения. Метрото и летището също са огромен фактор. София изостава по един обективен критерий - местата за настаняване.

И по един необективен - амбицията и желанието да вземе това домакинство.

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Бургас е прекрасен град с желязно в своята ефективност управление. Кандидатурата на града е била чудовищните 80 страници, зад които прозира искреният стремеж явният избор да бъде обърнат и "Евровизия" в крайна сметка да акостира на Черно море.

Ако Димитър Николов знаеше, че ще спечелим "Евровизия", досега да е построил и зала, и летище, и медиен център, и градче. Но не знаеше, затова построи само детска болница.

Източник: Община Бургас

Избор по правилните причини

Ако има град, който да успее да компенсира липсите си и в крайна сметка да се справи, това е Бургас. Безапелационната вещина, размах и далновидност, които демонстрира местната управа, дават шанс на Бургас да блесне по безпрецедентен начин и да спаси висящия на косъм туристически сезон догодина.

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За да се изпълни това условие обаче е необходимо едно много важно условие. Да не са верни спекулациите за политическа намеса в избора.

Защото предизборните маневри и политическият алъш-вериш може да струват скъпо на имиджа на страната, ако се окаже, че действително са били основният мотиватор зад решението за домакинство.

За доброто на всички ни се надяваме Бургас да е избран заради амбицията и визията му, а не заради нечии политически игри.

Някои неща се изкристализират с времето. Засега не ни остава нищо друго, освен да се обединим, за да изпълним тежката организация на конкурса по най-добрия и достоен начин. Както написа Елисавета Белобрадова, "най-важно е България да се представи добре като домакин и да покажем как се прави морска "Евровизия" по конец. За всичко останало ще се караме после".

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Автор: Десислава Любомирова