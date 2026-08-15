Украйна взриви ракетен обект и подпали летище с МиГ-ове с "Кинжал", бебе на 3 месеца загина след руски удар (ВИДЕО)

Поредна украинска въздушна атака, след обявена тревога за атака с ракети от руското министерство на извънредните ситуации, е завършила успешно. Видеокадри и снимки на очевидци от мястото на събитието показват взривове и стълбове дим - целта на атаката изглежда е важен обект за руската армия и руската военна промишленост.

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Ударен е цех, който принадлежи или на завода "Авиакор", или на ракетно-космическия център "Прогрес". Двете предприятия се намират непосредствено едно до друго и комплексите им буквално не могат да се отличат - ВИЖТЕ ГЕОЛОКАЛИЗАЦИЯ на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Според украинския мониторингов канал Exilenova+ обаче е ударен главният цех на "Прогрес".

Ракетно-космически център "Прогрес" АД е водещо ракетно-космическо предприятие и част от държавната корпорация "Роскосмос". От 1994 година то разработва и тества ракети-носители от серията "Союз-2" и космически кораби. "Прогрес" произвежда ракети-носители от среден клас, както и безпилотни космически апарати за дистанционно наблюдение на Земята и научни цели. Предприятието е изстреляло над 1700 ракети-носители и 950 космически апарата - ОЩЕ: "Руският Starlink" удари на камък още при старта, а Украйна ускори фиаското

Авиационен завод "Авиакор" АД е един от най-големите производители на самолети в Русия. Заводът е специализиран в самолетостроенето, ремонта и поддръжката на различни видове самолети и производството на компоненти. Според уебсайта на компанията, "Авиакор" има опит в серийното производство на граждански и военни самолети от собствени части, компоненти и възли.

"Тази сутрин силите за противовъздушна отбрана отразиха масирана вражеска ракетна атака срещу Самарска област. Индустриалната инфраструктура на Самара е претърпяла локализирани щети", призна в каналите си в MAX и ВКонтакте и кметът на Самара Иван Носков. Губернаторът на областа Вячеслав Федорищев също признава в официалния си канал в Телеграм за ракетен удар "по наше промишлено предприятие".

И още - видеокадри от мястото на събитието показват пламъци и гъсти кълба дим от района на руското военно летище "Саваслейка", където са базирани руски военни самолети МиГ-31, които са носители на руските свръхзвукови ракети "Кинжал". Летището се намира в Нижнегородска област. Засега губернаторът на областта Глеб Никитин не е обелил и дума в канала си в Телеграм за атаката:

Междувременно, губернаторът на Пенза Олег Мелниченко съобщи в канала си в Телеграм, че след атака с дронове се е запалило селскостопанско предприятие в Пензенска област - нямало пострадали хора, пожарът е потушен. Уникалното в случая е, че няколко часа по-късно той обяви, че всички дронове били свалени, никой не достигнал и не ударил нищо в Пенза.

Руски удар в Украйна

Същевременно военновременният ръководител на Днепропетровска област Олександър Ганжа публикува информация в официалния си канал в Телеграм за поредна руска въздушна атака в областта. По думите му, убито е бебе на 3 месеца в Марханка. Други 11 души са ранени. 5-годишно момче, 12-годишно момиче, 39-годишен мъж и жени на 33, 62, 41 и 40 години бяха откарани в болница в тежко състояние, добавя Ганжа.

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