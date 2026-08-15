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Силно земетресение в Индонезия, има жертви

15 август 2026, 7:55 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Силно земетресение в Индонезия, има жертви

Земетресение с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, съобщи Геоложкия институт на САЩ. Силният трус е станал на малка дълбочина от 10 километра, близо до остров Флорес, в източната част на архипелага, с епицентър на 68 километра северозападно от град Енде. Земетресението бе последвано от десетки вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. Най-малко петима души са загинали.

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Индонезия - обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Някои от тези трусове са смъртоносни.

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Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, без да причини жертви и сериозни щети. Трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, обаче причини смъртта на 2200 души в централната част на архипелага през 2018 г., припомня БТА.

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Индонезия земетресение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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