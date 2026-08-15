Силно земетресение в Индонезия, има жертви

Земетресение с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, съобщи Геоложкия институт на САЩ. Силният трус е станал на малка дълбочина от 10 километра, близо до остров Флорес, в източната част на архипелага, с епицентър на 68 километра северозападно от град Енде. Земетресението бе последвано от десетки вторични трусове. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. Най-малко петима души са загинали.
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A powerful 7.7-magnitude undersea earthquake struck off the northern coast of Indonesia's Flores Island, triggering tsunami warnings across several coastal provinces. Indonesian meteorological agencies urged residents in impacted areas to evacuate immediately to higher ground and… pic.twitter.com/lcbLMBfpfy— The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2026
Индонезия - обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Някои от тези трусове са смъртоносни.
🇮🇩 A 7.7 just slammed Indonesia, and it’s the sixth magnitude 7+ quake the planet has taken in only two months.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 14, 2026
Right after the shaking stopped, the sea along the coast started pulling back hard.
It's pure nightmare fuel... When the ocean disappears like that, the first tsunami…
Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, без да причини жертви и сериозни щети. Трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, обаче причини смъртта на 2200 души в централната част на архипелага през 2018 г., припомня БТА.