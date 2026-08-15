От 32 градуса в морето до 45 градуса през 2056 г.: Тревожно предупреждение от "Коперник"

Тази година наистина беше изключителна. Досега имахме пет горещи вълни. Наблюдаваме по-силни, по-горещи, по-чести и по-продължителни топлинни вълни. Това каза в ефира на Нова телевизия заместник-директорът на Службата за климатичните промени "Коперник" д-р Саманта Бърджис. Екстремните температури са съпроводени и от липса на валежи.

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Прогнозите за бъдещето са тревожни. Според моделни изчисления лятото на 2036 г. може да бъде значително по-тежко от сегашното. Британската метеорологична служба вече е разработила сценарии, според които през 2056 г. температурите в Англия могат да достигнат 45 градуса.

„Колкото по-топъл е светът ни, толкова повече са последствията – не само за здравето ни, но и за екосистемите. Все още не е прекалено късно, но светът, който нашите деца и внуци ще наследят, ще изглежда съвсем различно“, предупреди д-р Бърджис.

Засушаване

Това води до силно засушаване на почвите и рекордно ниски нива на големите европейски реки, сред които Темза, Дунав, Рейн и Сена. По думите на Бърджис толкова ниски нива на реките са изключително сериозен предупредителен знак. "Никога не съм виждала толкова голям дял от реките да са на най-ниското ниво в историята. За първи път виждам толкова ниски нива на реките, като започнем от Ирландия и стигнем чак до България", каза тя.

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Тежките последици вече се усещат и от икономиката. Според експерта спадът в селскостопанските добиви може да доведе до повишаване на цените на храните. Натиск може да има и върху енергетиката.

Горещините засягат и морските води. В района на Майорка температурата на морето надхвърли 32 градуса. Според Бърджис океанът около Европа също е силно засегнат от климатичните промени, като през последния месец са отчетени рекордни температури на океанската вода за този период от годината.

Очакванията са горещините да продължат. Според сезонните прогнози предстоящата зима вероятно ще бъде по-топла от средното.

Европа е континентът, който се затопля най-бързо в света – с приблизително два пъти по-висока скорост от средната глобална. Най-бързо се затоплят югоизточните части на континента, включително райони от България.

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Според Бърджис Европа трябва спешно да адаптира градовете си към новите климатични условия. Сред необходимите мерки са повече зелени площи, които да охлаждат градската среда, както и използването на възобновяема енергия за климатизацията на ключова обществена инфраструктура като болници и училища.