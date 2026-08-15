„Ще го обявя за територия на САЩ“: Тръмп с пикантна шега или заплаха за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Малко след като победим Иран, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ. Това каза с лека усмивка американският президент Доналд Тръмп на митинг в Гардън Сити, близо до Ню Йорк. Тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува, отбелязва Reuters, като посочва, че не е ясно колко сериозен е този коментар на и дали отразява негова нова политическа позиция.

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JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 Trump says he is defeating Iran very bigly, despite he claimed over 100 times that he already defeated them, and will soon declare the Strait of Hormuz ‘a territory of the United States’ pic.twitter.com/veEVTGqvtE — Megatron (@Megatron_ron) August 14, 2026

"Това, което правим, е чудесна услуга за света, не само за нас самите", каза президентът на САЩ. Той даде да се разбере, че никога няма да се извини за нападението, което предприе заедно с Израел срещу Иран на 28 февруари тази година, поставяйки началото на войната.

По-малко от три месеца преди ключовите междинни избори за Конгрес в САЩ в началото на ноември, Тръмп се обърна към американците, които "плащат малко повече за бензин" заради войната. "Трябва да помните, че това е цената, за да гарантираме, че една много лоша страна няма да се сдобие с ядрено оръжие", подчерта той.

Малко по-рано Тръмп предупреди в интервю за телевизия Fox News, че САЩ ще ударят здраво Иран икономически.

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Около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ минават през Ормузкия проток. В резултат този маршрут остава "критична точка" за натиск върху международните енергийни пазари.

Новите коментари на Тръмп отразяват нарастващия политически риск за него, при условие че по-високите цени на горивата влизат в разрез с обещанията му по време на предизборната кампания да намали разходите за енергия. Демократите, от своя страна, вече се опитват да извлекат предизборни дивиденти от икономическите последици от войната срещу Иран, посочва Reuters.

Цените на петрола се повишиха тази седмица, като тази на сорта Брент доближава 90 долара за барел. Бензинът в САЩ е струвал 4,08 долара за галон. Това е поскъпване от 29% спрямо година по-рано, когато същото количество е струвало 3,16 долара.