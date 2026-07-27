Кабинетът "Радев":

Пожарите във Франция: Макрон свиква кризисно заседание (ВИДЕО)

27 юли 2026, 6:55 часа 315 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Пожарите във Франция: Макрон свиква кризисно заседание (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон ще проведе кризисно заседание на кабинета в понеделник, тъй като горските пожари наближават югозападния град Бордо, предаде BBC. Кметът Томас Казенав заяви, че нова гореща вълна ще усложни усилията за справяне с разрастващия се пожар, който е на около 15 км от Бордо. По-рано той заяви, че няма планове за евакуация на населението от около 850 000 души.

През последната седмица горски пожари бушуват в цяла Европа, предимно във Франция и Испания, където над 330 000 души бяха евакуирани в двете страни. Макрон заяви в събота, че Франция ще „се възстанови“ и неговото правителство „ще бъде там толкова дълго, колкото е необходимо“.

Десетки хиляди хора вече са евакуирани от околностите на Бордо, като министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес заяви, че ситуацията остава „много неблагоприятна“ и огънят „се движи хаотично“ към града.

Прогнозите за времето за страната предупреждават, че температурите може да скочат до 40°C в някои райони от вторник.

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Основният пожар във Франция в региона Жиронда е причинил безпрецедентен „пирокумулонимбус“ - гигантска огнена гръмотевична буря, подхранвана от собствените си ветрове и мълнии, съобщи Националната федерация на пожарникарите на Франция (FNSPF).

 

Временен приемен център до Тулуза

Временен приемен център, създаден близо до Тулуза, за да настани евакуирани от региона Жиронда.

Префектурата на Горна Гарона и метрополията Тулуза обявиха откриването на временен приемен център в изложбения център MEETT в град Осон, северозападно от Тулуза, за да се грижи за хората, евакуирани поради пожарите в Жиронда, предаде френският вестник Le Monde.

„С първоначален капацитет от 250 места, центърът може да бъде подсилен през следващите дни, ако е необходимо “, уточняват държавните служби, добавяйки, че тази система „позволява грижите за около шестдесет души, включително уязвими групи, считано от тази неделя вечер“ .

Първа група възрастни хора също е била посрещната „в два старчески дома в Тулузаq предвид степента им на висока зависимост", добавя префектурата, като Гражданската защита на Горна Гарона се намесва в медицинските грижи за евакуираните, изискващи специално внимание. ОЩЕ: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

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Пожари Франция Еманюел Макрон
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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