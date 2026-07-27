Пожарите във Франция: Макрон свиква кризисно заседание (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон ще проведе кризисно заседание на кабинета в понеделник, тъй като горските пожари наближават югозападния град Бордо, предаде BBC. Кметът Томас Казенав заяви, че нова гореща вълна ще усложни усилията за справяне с разрастващия се пожар, който е на около 15 км от Бордо. По-рано той заяви, че няма планове за евакуация на населението от около 850 000 души.

През последната седмица горски пожари бушуват в цяла Европа, предимно във Франция и Испания, където над 330 000 души бяха евакуирани в двете страни. Макрон заяви в събота, че Франция ще „се възстанови“ и неговото правителство „ще бъде там толкова дълго, колкото е необходимо“.

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🔸En Gironde, des agriculteurs se mobilisent aux côtés des sapeurs-pompiers pour lutter contre les violents incendies.



Avec leurs tracteurs et leurs équipements, ils participent notamment à la création de pare-feux et apportent un soutien logistique aux… pic.twitter.com/udNSzi1pfZ — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 25, 2026

Десетки хиляди хора вече са евакуирани от околностите на Бордо, като министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес заяви, че ситуацията остава „много неблагоприятна“ и огънят „се движи хаотично“ към града.

Прогнозите за времето за страната предупреждават, че температурите може да скочат до 40°C в някои райони от вторник.

Основният пожар във Франция в региона Жиронда е причинил безпрецедентен „пирокумулонимбус“ - гигантска огнена гръмотевична буря, подхранвана от собствените си ветрове и мълнии, съобщи Националната федерация на пожарникарите на Франция (FNSPF).

Vue aérienne dans un canadair des feux de forêt en Gironde, près de Le Temple, aujourd’hui.

Les feux sont à 15km de la métropole bordelaise.@BFMTV @franceinfo @LCI pic.twitter.com/NWwMSVmlAp — MisterKraKra (@MisterKraKra) July 26, 2026

Временен приемен център до Тулуза

Временен приемен център, създаден близо до Тулуза, за да настани евакуирани от региона Жиронда.

Префектурата на Горна Гарона и метрополията Тулуза обявиха откриването на временен приемен център в изложбения център MEETT в град Осон, северозападно от Тулуза, за да се грижи за хората, евакуирани поради пожарите в Жиронда, предаде френският вестник Le Monde.

„С първоначален капацитет от 250 места, центърът може да бъде подсилен през следващите дни, ако е необходимо “, уточняват държавните служби, добавяйки, че тази система „позволява грижите за около шестдесет души, включително уязвими групи, считано от тази неделя вечер“ .

Първа група възрастни хора също е била посрещната „в два старчески дома в Тулузаq предвид степента им на висока зависимост", добавя префектурата, като Гражданската защита на Горна Гарона се намесва в медицинските грижи за евакуираните, изискващи специално внимание. ОЩЕ: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам