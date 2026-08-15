ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 15 август 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много спортни емоции на феновете в съботния ден, 15 август. Клубният футбол на най-високо ниво постепенно започва да се връща, като зрителите ще имат възможност да гледат срещи от Ла лига, Втора Бундеслига, Саудитска Про Лига и Първа и Втора лига. Европейските първенства по плуване и лека атлетика навлизат в заключителния си етап, докато стотици грации продължават борбата си за медалите на Световния шампионат по художествена гимнастика. Феновете на тениса, голфа, колоезденето и снукъра също няма да останат разочаровани.

Какво да гледаме по телевизията днес, 15 август:

09:00 Снукър: Чайна оупън, полуфинал - Евроспорт 2

09:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам - Евроспорт 1

10:30 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3

12:00 Художествена гимнастика: Световно първенство - БНТ 3

13:30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

14:00 Футбол: Херта - Хайденхайм - Диема спорт 3

14:00 Футбол: Гройтер Фюрт - Нюрнберг - Диема спорт

14:00 Футбол: Оснабрюк - Магдебург - Нова спорт

14:30 Футбол: Нотс Каунти - Лестър - Диема спорт 2

14:50 Художествена гимнастика: Световно първенство - БНТ 3

15:15 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже - Евроспорт 2

15:30 Снукър: Чайна оупън, 1/2-финал - Евроспорт 1

16:30 Колоездене: Обиколка на Чехия, трети етап, мъже - Евроспорт 2

17:00 Футбол: Мидълзбро - Линкълн - Диема спорт 2

17:00 Футбол: Йопк - Бристъл Роувърс - Нова спорт

17:45 Футбол: Манчестър Юнайтед - Милан - Ринг

18:00 Тенис: турнир от сериите Мастърс 1000 в Синсинати - МАХ Спорт 1

18:00 Колоездене: Арктик рейс, трети етап, мъже - Евроспорт 2

19:00 Футбол: Етър - Рилски спортист, Втора лига - Диема спорт

19:30 Футбол: Удинезе - Падова - МАХ Спорт 3

19:30 Футбол: Шефийлд Юнайтед - Бирмингам - Диема спорт 2

19:30 Плуване: Европейско първенство - БНТ 3

20:00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип - Евроспорт 2

20:30 Футбол: Алавес - Хетафе - МАХ Спорт 4

21:00 Футбол: Ал Насър - Ал Фатех - МАХ Спорт 2

21:15 Футбол: Лудогорец - Ботев (Пд), Първа лига - Диема спорт

21:30 Футбол: Кайзерслаутерн - Карлсруе - Диема спорт 3

21:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам Евроспорт 1

21:45 Футбол: Венеция - Модена - МАХ Спорт 3

22:30 Футбол: Севиля - Райо Валекано - МАХ Спорт 4

ОЩЕ: Обичаше Рим, но Ювентус го примами в Торино, за да замени Зидан