Кой и как ще принуди Путин да моли за мир в Украйна: Китай и Турция, ако САЩ покажат ум (ОБЗОР - ВИДЕО)

Подходът на САЩ да постигне мир в Украйна, чиито изпълнители са Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, остава погрешен, защото не пресича двете най-важни за Путинова Русия "външни артерии". Това пише Роб Моняк в материал за турския информационен проект Clash Report.

Моняк обяснява на какво залагат американците – натиск върху Русия да почне мирни преговори с вторични мита от до 500% по т. нар. Закон Греъм, който вероятно ще бъде приет през тази есен. Той ще даде възможност на Доналд Тръмп да решава дали да наложи допълнителни мита на купувачи на руски петрол и дори на трети страни, продаващи продукти, направени от руски петрол. Същевременно Украйна е притискана със заплахи за намаляване на пордажбите на оръжие и по-малко дипломатическа подкрепа, за да седне на масата за мирни преговори. Но докато Москва не загуби икономическата подкрепа на Китай и Турция наистина не застане изцяло на страната на Украйна, с което да затвори и руските коридори на взаимодействие с арабските държави, руският диктатор Владимир Путин има козовете да продължи да воюва, докато уж говори за мир, казва Моняк.

Показателно как се развиват нещата – през първото полугодие на 2026 година, Китай е увеличил вноса на руски петрол с 92% на годишна база, до 7,04 млн. тона, съобщава руският бизнес ежедневник "Комерсант". Китай купува и обеми, които е трябвало да отидат в Индия. Китай купува приблизително 1,8 милиона барела руски петрол на ден с отстъпка от 46 долара спрямо пазарната цена - приблизително 30 милиарда долара годишно субсидирани военни приходи, които се вливат в Москва, независимо колко пъти американски пратеник лети до Кремъл. Законът "Греъм" заплашва Китай с вторични мита именно заради това, обаче липсва по-привлекателна алтернатива, която да накара Пекин да се отдръпне на Москва – например такова участие във възстановяването на Украйна, което да донесе повече дивиденти, отколкото сътрудничеството с Русия в момента; облекчаване на мита също би било хубав подсладител.

От друга страна, нежеланието на Русия да има мораториум върху ударите най-вече по търговски кораби в Черно море, са накарали Турция да спре изцяло покупката на руския сорт петрол "Уралс", съобщава Reuters. Вчера стана ясно, че след унищожителната комбинирана украинска атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск с дронове и ракети, включително морски безпилотни системи, руският петролен терминал "Шесхарис" пак е спрял работа. Няма нито една заявена доставка на "Уралс" за Турция през август, но се увеличават заявките за доставки от Бразилия и Гвиана, добавя Reuters. Ситуацията в Черно море, освен за Украйна, е де факто блокада и за руския износ на зърно, който също е съществена част от руската икономика. Обаче Турция може изцяло да блокира Босфора и Дарданелите за какъвто и да е руски износ и то съгласно Конвенцията от Монтрьо – това дотук не се случва. САЩ могат да си осигурят подкрепата на Ердоган, като накарат Украйна да гарантира автономен статут на кримските татари при всяка бъдеща украинска администрация на Крим и като подкрепят Турция за водещ фактор в Черно море в следвоенна ситуация, както и като убедят ЕС преговорите за членство на Турция да потръгнат, защото Ердоган избира съюзите си по целесъобразност. Отношенията на Турция с Персийския залив са особено ценни - арабските държави, закупуващи руски петрол, осигуряват допълнителна мрежа за избягване на санкции от Русия:

🔥 “Grain intake has been halted for a long time.” Russian grain exports are under threat after strikes on ports



Russians are complaining en masse about serious shipping problems: ports are shutting down, vessels are sitting idle, and grain isn’t reaching buyers.



“The situation… pic.twitter.com/uBruUatV6P — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

A Russian from Smolensk ironizes while filming the gas station lines in his city. Russia's fuel crisis spreads across regions despite imports from "friendly countries," with queues at stations in at least 19 regions and some limiting sales to 30 liters per car. pic.twitter.com/5zkKQQRbGj — WarTranslated (@wartranslated) August 14, 2026

Путин има и още един коз – Северна Корея, която продължада да дава ракети, най-вече балистични, както и да му праща войници. Неслучайно руският военен министър Андрей Белоусов пак благодари коренопреклонно на КНДР, че освободила Курска област от украинската армия, която успя за половин година да завладее над 1200 кв. километра от тази руска земя. Затова и е нужно натискът за мир да е далеч по-широк, да обхване уж вторични субекти, без които Русия много по-бързо ще достигне предела на възможното във войната и ще трябва да преговаря. Засега американската мирна стратегия, изпълнявана от Уиткоф и Къшнър, просто е непълна, заключва Моняк:

Russian Defense Minister Belousov:



Fearless (North) Korean warriors, fighting shoulder to shoulder with the Russian Armed Forces, "liberated" the Kursk region from "Kyiv’s neo-Nazi formations." pic.twitter.com/qKwkPhizND — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

Войната е тук, за да остане – незнайно колко

Действията на Владимир Путин продължават да са към ескалация – RMF FM публикува информация, че руските служби са планирали убийството на известен украински блогър и рапър и то в Полша. Става въпрос за Кийвстоунър (Kyivstoner). Русия обвинява украинеца, че помага на украинските служби, а руската държавна телевизия открито го определи за терорист, чието унищожение щяло да е чест за руските спецслужби. А това е само щрих от намеренията на Путин да пренесе войната в Украйна в по-голяма степен към Европа - ОЩЕ: NYT: Путин преследва разпад на НАТО и ЕС до края на 2026 г., основната му цел е Молдова

Here is that Russian TV segment threatening Kyivstoner. It says that eliminating the Ukrainian rapper would be “a matter of honor” for Russian intelligence.



The blogger is called a “pig in human form” on air. They also claim that he supposedly celebrated his last-ever birthday… https://t.co/qS0TaDJoy8 pic.twitter.com/XNC47DFs4k — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

След като руското военно министерство отговори на предложенията на Украйна за примирие в Черно море и за въздушно примирие с наглото "ще замръзнете през зимата", не само официална Украйна отговори, а и най-известната ѝ оръжейна компания Fire Point. Тя публикува снимка на ракета "Фламинго" - най-популярния ѝ продукт, с послание: "Да говорим за зимата след есента" - ОЩЕ: На руското "ще замръзнете" Украйна отговори: Ще се сгреем на горящите ви рафинерии

FirePoint also responded to Russia's Defense Ministry post about "freezing," publishing their own Flamingo missile with the caption "let's talk about winter after autumn." https://t.co/fKEoSpIgoA pic.twitter.com/zzpXgcsu8u — WarTranslated (@wartranslated) August 14, 2026

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че първите украински дронове-прехващачи с реактивни двигатели минават тестове на бойното поле. Няколко украински компании предложиха различни видове такива безпилотни системи, като единият продукт достига скорост от 600 км/ч и точно той е начело в бойните тестове:

Ukraine’s first jet-powered interceptor drones are undergoing combat testing as Russia gradually replaces conventional Shaheds with faster jet-powered variants, former Defense Minister Mykhailo Fedorov says. Several Ukrainian manufacturers have developed solutions. One… pic.twitter.com/bnoXKHVysa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2026

Поне 10 души бяха прибрани от руските милиционери, след като Николай Рибаков подаде жалба срещу съдебната забрана руската опозиционна партия "Яблоко" да участва на изборите на 20 септември за долната камара на руския парламент (Думата). Най-малко трима от тези хора са били арестувани, предава RusNews. "Яблоко" е най-голямата руска партия, която открито заявява в политическата си платформа, че търси мир с Украйна – ОЩЕ: Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

Междувременно, руският външен министър Сергей Лавров изключително ясно демонстрира, че все още Путин няма никакво намерение да води истински мирни преговори - в интервю за RT той говори в типичен за официалната кремълска пропаганда стил. А Дмитрий Медведев обяви на среща със съвет на "Единна Русия", че Руската федерация ще приключи войната с Украйна при условия, които са изцяло изгодни за Кремъл - ОЩЕ:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 94 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 14 август е имало 233 бойни сблъсъка спрямо 222 на 13 август. Руснаците са хвърлили 241 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 4 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3042 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 626 FPV дрона, което е с около 600 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

34 руски пехотни атаки са организирани в направлението от Торецк към Константиновка – то е било най-трудното на фронта за последните 24 часа съгласно официалната украинска информация. Руското военно министерство твърди, че е превзета Новомиколаевка, северозападно от Константиновка. "Въпреки че в града все още има малко присъствие на украинските въоръжени сили, предвид настоящата конфигурация на фронта, се очаква скорошното му прочистване", бодро докладва популярният Z-канал "Рибар". Още 29 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, югозападно от Константиновка. Северно от Константиновка, в Славянското направление, е имало 23 руски пехотни атаки. В Купянското направление, още по-на север, са станали 14 руски пехотни атаки. А в най-крайния участък на север на фронта в Източна Украйна – Южнослобожанското направление, района на град Вовчанск и селата южно от него, са отбити 12 руски пехотни атаки. Украински данни сочат, че елитни руски оператори на дронове от центъра "Рубикон" са разпределени в Лиманското направление в опит да помогнат на руската армия там да излезе от патовата ситуация. За всеки убит руски оператор на дронове момчетата трябва да получават бонуси колкото струва една ракета-прехващач за "Пейтриът" - тогава ще почнем да усещаме облекчение и на фронта, и в тила, казва украинският военен оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов в канала си в Телеграм.

(КАРТА) Продължават да излизат данни от Олександриевското направление, че украинските части притискат руските и вече навлизат в село Комар, точно на север на едноцифрено число километри от Велика Новоселка. Оттам минава най-важната засега руска логистична линия за снабдяване на руската армия, биеща се в района на Гуляйполе, Запорожка област. Там ISW отчита руски напредък след операция с бронирани машини вече югоизточно от Воздвиженка. По украински данни са ударени три от бронираните машини, обаче изцяло унищожена е една. "Рибар" казва, че действително има украински напредък в Олександриевското направление, но е по-малък, отколкото се твърди, и че украинците нарочно пускали стари видеокадри в социалните мрежи, за да създадат впечатление за по-голям напредък – нещо, което руснаците постоянно правят.

(КАРТА) Украински източници съобщават, че руски войници са успели пак да влязат в северната част на Купянск – около 50-100 души. Украйна вече действа с операции тези войници да бъдат елиминирани – става въпрос за малки щурмови групи.

No transport. No supplies. No momentum. 💥



On the Kupiansk axis, UAV crews of the 77th Separate Airmobile Brigade, 7th Air Assault Corps, are systematically dismantling the enemy's logistics.



Over the past few days:

🔹 11 light vehicles

🔹 7 motorcycles

🔹 5 ATVs

🔹 6 ground… pic.twitter.com/dsAQkHl6Fl — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) August 14, 2026

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Отделно, ТЕЦ Балаклава в Крим вече не работи заради постоянните щети след серия от украински въздушни удари и Севастопол разчита на ток и топла вода само на мобилно газово предприятие, което работи с дизел – то осигурява мощност от 129 мегавата. Тази нощ руското военно министерство съобщава, че над руска територия са свалени цели 598 украински далекобойни дрона. Z-каналите не спират да се хвалят с руски удари в Одеса и Одеска област – ОЩЕ: Украйна взриви ракетен обект и подпали летище с МиГ-ове с "Кинжал", бебе на 3 месеца загина след руски удар (ВИДЕО)