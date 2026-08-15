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Иран отрече да преговаря със САЩ и обяви нови условия за Ормузкия проток

15 август 2026, 8:25 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Иран отрече да преговаря със САЩ и обяви нови условия за Ормузкия проток

Иран не е вземал решение да възобновява преговорите със САЩ и посланията, изпращани посредством Катар и Пакистан, не се истина. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за иранската медия „Шахара нюз“. Той добави, че в момента с Оман се водят отделни консултации за определянето на маршрут през Ормузкия проток, който да бъде използван, докато САЩ покрият изискванията за подновяване на търговското корабоплаване през тесния морски път.

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"САЩ и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава", заяви високопоставен представител на Ислямската република.

Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието, влязло в сила в съответствие с подписаното през юни временно споразумение.

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Този документ предвижда „незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове“, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко е „свършило“.

„Не става въпрос за удължаване, защото от гледна точка на Иран няма период, който да е започнал, и следователно няма какво да се удължава. САЩ нарушиха временното споразумение 48 часа след сключването му и се оттеглиха от него няколко дни по-късно“, обясни висшият ирански представител.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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