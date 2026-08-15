Пророчески думи на Горбачов: Путин е обречен. Ние също

Путин е обречен. А ние – също. Думите са на Михаил Горбачов, последният президент на Съветския съюз, който размишлява върху бъдещето на Русия. Години по-късно и на фона на войната в Украйна, неговото предупреждение придобива тежестта на зловещо пророчество за съдбата на една държава, която избра пътя на миналото пред бъдещето.

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“Putin is doomed. And so are we”



Mikhail Gorbachev, the last president of the Soviet Union, reflects on Russia’s future. Years later, his words sound almost prophetic. pic.twitter.com/lOf3cdDceX — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Диктаторът Владими Путин заложи всичко на една карта – военната агресия, която доведе до разруха не само за украинските градове, но и до дълбока морална и геополитическа изолация на самата Русия. Когато съдбата на един народ се окаже изцяло в ръцете на един човек, чиито амбиции не познават граници, резултатът не може да бъде различен от катастрофа.

Пророчеството на последния съветски лидер напомня, че когато упрвниците забравят уроците на историята, те не просто погубват собственото си управление – те влачат към пропастта цели поколения, които не са избрали техния път.

Русия на Путин днес се намира точно там, където Горбачов предсказа – в капана на собствената си арогантност, без съюзници и без изход.