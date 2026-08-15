Войната в Украйна:

Пророчески думи на Горбачов: Путин е обречен. Ние също

15 август 2026, 9:07 часа 1068 прочитания 2 коментара
Снимка: Getty images/Guliver
Пророчески думи на Горбачов: Путин е обречен. Ние също

Путин е обречен. А ние – също. Думите са на Михаил Горбачов, последният президент на Съветския съюз, който размишлява върху бъдещето на Русия. Години по-късно и на фона на войната в Украйна, неговото предупреждение придобива тежестта на зловещо пророчество за съдбата на една държава, която избра пътя на миналото пред бъдещето.

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Диктаторът Владими Путин заложи всичко на една карта – военната агресия, която доведе до разруха не само за украинските градове, но и до дълбока морална и геополитическа изолация на самата Русия. Когато съдбата на един народ се окаже изцяло в ръцете на един човек, чиито амбиции не познават граници, резултатът не може да бъде различен от катастрофа.

Пророчеството на последния съветски лидер напомня, че когато упрвниците забравят уроците на историята, те не просто погубват собственото си управление – те влачат към пропастта цели поколения, които не са избрали техния път.

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Русия на Путин днес се намира точно там, където Горбачов предсказа – в капана на собствената си арогантност, без съюзници и без изход.

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Владимир Путин Михаил Горбачов война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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