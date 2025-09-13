Доналд Туск отхвърли предположения, че Украйна е виновна за дроновете

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската агенция ПАП, цитирана от БТА. Изявлението дойде след заседанието на Съвета за национална сигурност, на което присъстваха Туск, президентът на Полша Карол Навроцки и други високопоставени служители.

"Отговорността е на Руската федерация"

Тази позиция на нашите военни, служби, президента и моята е недвусмислена - ние отхвърляме всички манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна стои зад тази атака, че това е украинска провокация“, заяви Доналд Туск.

"Нашите сведения по случая са ясни, отговорността за събитията в полското небе пада върху Руската федерация“, посочи още премиерът на Полша.

Съветът, добави Туск, се фокусира върху разпространяваната от Москва пропаганда, както и върху свързаното с нея поведение в Полша.

"Все по-лесно можем да идентифицираме онези, които, независимо дали по политически причини, дали от глупост, дали защото са предатели, служат на руската пропаганда и дезинформация“, подчерта полският министър-председател.

